Pääkirjoitus: Lasten ja nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä on Suomessa enemmän kuin haluamme uskoa – Jos emme keskustele tästä rikollisuudesta avoimesti, ongelma räjähtää käsiin



Viime viikon uutisointi Suomessa paljastuneesta seksuaalirikosjutusta on ollut raskasta luettavaa. Pedofiiliringin jäseniltä takavarikoidusta materiaalista on löytynyt ulkomailla kuvattu video, jossa hyväksikäytetty lapsi myös tapetaan. Kotimaassa rinki tuotti vastavuoroisesti ulkomaille materiaalia, jossa pahimmillaan huumattua lasta raiskattiin tuntikausia. Tämä tapahtui Suomessa.

Pääepäilty on eteläpohjalainen mies, joka on toiminut vuosina 2010-2012 kirkkovaltuutettuna ja kirkkoneuvoston jäsenenä. Hän on ollut myös rippileireillä yövahtina. Vaikka KRP:n mukaan tapahtuneet rikokset eivät liity pääepäillyn tai muiden epäiltyjen työ- tai harrastustoimintaan, niin varjonsa tuokin tieto seurakunnan ylle heittää.

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä löytyy netistä yhä enemmän, näin voi päätellä poliisin haltuunsa saaman aineiston perusteella. Myös Suomessa toiminta on muuttumassa kansainvälisemmäksi. Näitä rikoksia tutkivat viranomaiset ja myös uhreja auttavat tahot toivovat, että Suomessakin ymmärrettäisiin, että paha ei ole tuolla jossain, se on jokaisessa tietokoneessa ja älylaitteessa. Se voi olla naapurissa.

Jokaisella meistä on oikeus koskemattomuuteen. Aikuiset tämän tietävät, lapset ja nuoret ovat heikommassa asemassa. Kodeissa olisi ensiarvoisen tärkeää keskustella lasten ja nuorten kanssa niin seksuaalioikeuksista kuin -rikoksista sekä turvallisesta netin käytöstä. Vanhemmat voivat hakea apua keskusteluun muun muassa Väestöliiton sivuilta ja Mediakasvatusseurasta. Jos nuori on kohdannut seksuaalista häirintää tai väkivaltaa ja kokee, ettei voi siitä vanhemmilleen puhua, on esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitto koonnut apua ja ohjeita Nuortennettiin.

KRP on kertonut, että osalla uhreista oli huonot kotiolot. Tällaiset lapset ovat erityisen tavoiteltavaa riistaa pedofiileille, sillä kiinnijäämisen riski pienenee. Vaikka aihe on raskas ja vaikea, niin taistelussa hyväksikäyttöä vastaan myös koulujen on ryhdistäydyttävä, jotta tieto tavoittaisi sellaiset nuoret ja lapset, jotka eivät sitä kotoa saa.

Yle Radio 1:n Ykkösaamussa puhunut keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani sanoo kyseessä olevan niin vastenmielisen ja epämukavan asian, että tästä ollaan ymmärrettävästi mieluummin tietämättömiä kuin keskusteltaisiin avoimesti. Mutta jos me aikuiset emme suojele lasta ja nuorta, niin kuka sen tekee?