Mitä ovat "perinteiset arvot"? Ovatko ilmastolakot hyvä vai huono tapa vaikuttaa? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin Vaasan vaalipiirin ehdokkaat vastasivat nuorten järjestämässä vaalipaneelissa

Nuorten järjestämä vaalipaneeli sai eduskuntavaaliehdokkaat keskustelemaan etenkin monikulttuurisuutta ja sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevissa kysymyksissä Kokkolan kirjastossa lauantaina.

Paneeliin osallistuivat Vasemmistoliiton Saana Lind, SDP:n Linnea West, Feministisen puolueen Asta Silvanne, vihreiden Faisa Egge, kristillisdemokraattien Jaana Kallio ja perussuomalaisten Marko Kulpakko.

Keski-Pohjanmaan Keskustan toiminnanjohtaja Jirka Hakala tuurasi keskustan eduskuntavaaliehdokkaita, joista yksikään ei päässyt paikalle.

Kokkolan Pelastakaa lapset ry:n puheenjohtaja Reija Harlamow haastatteli alkuun ehdokkaita lasten ja lapsiperheiden asemasta. Näissä kysymyksissä ehdokkaat olivat kovin samoilla linjoilla: lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä, lasten hyväksikäytön ehkäisemiseksi on lisättävä resursseja, maksuton koulutus on taattava.

Entä pitäisikö seuraavan hallituksen perua subjektiivisen päivähoidon rajaus? Kaikki ehdokkaat ovat tästäkin yksimielisiä: kyllä.

– Subjektiivinen päivähoito-oikeus nähdään usein aikuisten oikeutena. Mutta kyse on nimenomaan lasten oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, painottaa Linnea West (sd.).

Hän on Pohjanmaan poliisilaitoksen vanhempi rikoskonstaapeli, joka on erikoistunut seksuaalirikoksiin ja lapsiin kohdistuviin rikoksiin. Hänen mielestään sekä koulutukseen että poliisille ja oikeuslaitokseen tulisi kohdistaa lisäresursseja hyväksikäyttötapausten kitkemiseksi.

– Luokkakoot täytyy pystyä pitämään sellaisina, että koulussa jokainen lapsi huomataan, ja jokaiselle on aikaa. Resursseja tarvitaan myös lastensuojeluun, koska yleensä rikosten uhriksi joutuvat ovat valmiiksi huonossa asemassa, syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Eikä riitä että poliisi saa resursseja – rahaa tarvitaan myös oikeuslaitokseen, jotta kaikki ilmi tulleet tapaukset voidaan tutkia, West sanoo.

Jaana Kallio (kd.) painottaa, että tukiviidakkoa pitäisi helpottaa lapsiperheiden köyhyyden vähentämiseksi.

– Vanhempien täytyy saada itse päättää, milloin he ovat kotona lasten kanssa ja milloin töissä. Kristillisdemokraatit tarjoaa kannustavaa perusturvaa: jos jompi kumpi vanhemmista haluaa mennä töihin kun lapset ovat vielä pieniä, perusturvasta ei pitäisi joutua luopumaan kokonaan. Puolueemme esittää myös 1000 euron taapero-bonusta, joka maksettaisiin jokaiselle perheelle.

Jirka Hakala esittää, että lapsilisät muuttuisivat tulosidonnaisiksi niin, että pienituloisimmat saisivat korotuksen peruslapsilisään. Asta Silvanne (fp.) ja Saana Lind (vas.) ovat puolestaan perustulon kannalla. Lind mainitsee myös maksuttoman varhaiskasvatuksen ja muistuttaa, ettei ydinperhe ole enää ainoa perhemalli:

– Kaikenlaiset vanhemmat tulee ottaa huomioon myös perhevapaita mietittäessä.

Faisa Egge (vihr.) sanoo arvostavansa tasa-arvoisia koulutusmahdollisuuksia jo taustansakin vuoksi. Keniasta lähtöisin olevan Eggen mielestä Suomen pitäisi ehdottomasti arvostaa tätä maailmalla harvinaista etuoikeutta.

West laajentaisi myös oppivelvollisuutta toiselle asteelle:

– Se ehkäisisi tehokkaasti syrjäytymistä, joka puolestaan aiheuttaa rikollisuutta.

Ensimmäinen panelisteja selkeästi jakanut kysymys oli Pohjanmaan lukiolaisia edustaneen Roosa Ylinapan esittämä: tulisiko kaikkien nuorten sukupuoleen katsomatta osallistua asepalvelukseen?

Myös nuorten ilmastolakkoihin suhtautuminen jakoi panelisteja.

– Näihin asioihin voisi ryhtyä positiivisuuden kautta, lakkojen lisäksi on muita keinoja vaikuttaa, ilmastolakkoilua vastustava Kallio sanoo.

West näkee asian toisin:

– Nuorilla ei ole paljon vaihtoehtoja puhutella meitä aikuisia. Nyt he saivat ensimmäistä kertaa pitkään aikaan äänensä kuuluviin.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajan Hawa Sesayn johtama keskustelu monikulttuurisuudesta ja maahanmuutosta herätti enemmänkin eriäviä mielipiteitä.

– Työperäinen maahanmuutto on ok, sanoo Marko Kulpakko (ps.).

– Näin on, mutta sen ei pidä olla ensisijainen ajatus, että maahanmuuttajat tulevat meille tekemään töitä. Monet tulevat Suomeen todella vaikeista oloista, joten ensimmäisenä he tarvitsevat mielenterveyspalveluja. Eikä voida ajatella niin, että maahanmuuttajanaiset tulevat tekemään meillä ainoastaan lähihoitajan töitä, vaan heidän tulee itse voida valita mitä työtä he tekevät, Silvanne vastaa.

Sesay kysyi myös, pitäiskö Suomen kieltää julkiset natsitunnukset ja tuomita vihapuhe. Faisa Egge, joka itse joutui rasistisen uhkailun kohteeksi edellisviikolla, on sitä mieltä että ehdottomasti.

– Kaikilla pitää olla oikeus asua ja elää täällä normaalisti. Populistien retoriikka rajojen sulkemisesta on haitallista, täytyy miettiä millaisen viestin tämä antaa meidän nuorille. Emme halua, että Suomessa eriväristen ihmisten täytyy katsoa kokoajan taakseen ja pelätä.

Kulpakko peräänkuuluttaa vihapuheen määrittelemistä.

– Mielipiteitä täytyy olla oikeus sanoa edelleenkin, mutta vihanlietsonta on asia erikseen, tappouhkaukset eivät saa olla sallittuja, Kulpakko sanoo.

Marko Kulpakko osallistui nuorten järjestämään vaalipaneeliin perussuomalaisten edustajana.

West (sd.) katsoo asiaa viranomaisnäkökulmasta:

– Jos mielipide on hyökkäys toista kohtaan, se on jo uhka demokratialle. Vihapuhe ei nykyisellään itsessään ole rikos, vaan se pitää aina liittää esimerkiksi kansanryhmää vastaan kiihottamiseen. Osa vihapuheesta saataisiin kitkettyä sillä, että siitä tulisi rikosoikeudellisia seurauksia.

Jaana Kallion (kd.) mielestä parasta maahanmuuttopolitiikkaa on auttaa ihmisiä heidän omassa ympäristössään.

– Mutta on tietysti myös ihmisiä, joiden täytyy lähteä maastaan turvallisuuden vuoksi – esimerkiksi kristityt ovat monessa maassa tällainen ryhmä. Maahanmuuttajien tulee tulla Suomeen vakiintuneen kiintiöpakolaisjärjestelmän kautta eikä hallitsemattomasti rajan yli.

Sesay kysyy myös, mitä pitäisi tehdä, että Kokkolan alueella opiskeleville kansainvälisille nuorille löydettäisiin työpaikkoja alueelta.

– Miksi Vaasassa, Pietarsaaressa ja muualla ruotsinkielisellä Pohjanmaalla maahanmuuttajataustaisille löytyy töitä, mutta Kokkolassa se on niin vaikeaa? ihmettelee Egge.

– Ehkä kyse on asenneilmapiiristä, täällä kenties koetaan uhkana se, että muualta tulleet koulutetut ihmiset vievät täkäläisten työpaikat. Päätöksenteolla tätä voidaan ohjata, Kallio kommentoi.

Kulpakko muistuttaa, että työttömiä on paljon alueella ennestään.

– Työtähän tarvii jokainen. Mutta työlupien hakemista tulisi helpottaa. Yritimme Kaustisellakin saada yhdelle muualta tulleelle perheelle työlupaa – prosessi oli ihan uskomattoman vaikea. Se on aivan käsittämätöntä, jos työhaluja on. Työpaikkoja pitää tietysti luoda, se on kaiken A ja O, Kulpakko sanoo.

Entä mitä voisi tehdä, etteivät eriväriset ihmiset kokisi häirintää?

– Ensinnäkin meillä pitää olla se asenne, että rasismia ei Suomessa hyväksytä. Tämä pitäisi olla kaikkien puolueiden selkeä kannanotto, Lind sanoo.

Egge lisää, että hänen kokemuksensa perusteella rasismi on lisääntynyt viime vuosina.

– Kun tulin 10 vuotta sitten Suomeen, rasismia oli vähän. Nyt meillä on jopa istuvia kansanedustajia, jotka ovat saaneet tuomioita rasismiin liittyvistä rikoksista. Se ei anna sellaista viestiä, että tähän asiaan todella haluttaisiin puuttua.

Kallio muistuttaa, että usein myös rasistisesti käyttäytyvillä henkilöillä on ongelmia.

– Tämä on asennekasvatuskysymys. Päiväkoti-ikäisestä asti pitäisi saada se viesti läpi, että jokainen ihminen on arvokas.

Lopuksi siirryttiin keskustelemaan sateenkaariasioista Open Kokkola ry:n puheenjohtajan Maria Häkkisen johdolla.

Kysymykset moninaisesta sukupuolesta jakoivat panelisteja jyrkästi. Kulpakko ja Kallio löysivät aihepiirissä yhteisen sävelen: He ovat sitä mieltä, että kaksi sukupuolta on riittävä määrä. He eivät myöskään tue samansukupuolisten hedelmöityshoitoja tai transnuorten hormonihoitoja.

– Meillä on laissa kaksi sukupuolta, tyttö ja poika, ja lisäksi meillä on intersukupuoliset. Jokainen lapsi kehittyy omaan tahtiinsa. Nuoren sukupuoli-identiteetti alkaa kehittyä vasta 10-ikävuoden jälkeen. Annetaan lasten olla lapsia ja annetaan heille kasvurauha. En kannata mitään hormonihoitoja sukupuolen muuttamiseksi, en ennen enkä jälkeen murrosiän, Kallio perustelee.

Kulpakko puhuu kysymysten yhteydessä perinteisistä arvoista, johon West nopeasti tarttuu.

– Mitä ne meidän perinteiset arvot on? Suomessa esimerkiksi raiskaaminen on ollut laillista avioliitossa vuoteen 1994 saakka – kuuluuko sekin meidän perinteisiin arvoihin? Arvot ovat vaihtelevia, ja niiden pitääkin kehittyä.

Jirka Hakala muistuttaa, että myös homoseksuaalisuus oli ennen rangaistava rikos.

– Tämäkin on hyvä muistaa kun puhutaan perinteisistä arvoista.

Sateenkaaripoliisien verkoston perustanut West kannattaa hedelmöityshoitoja homopareille.

– Olen itse puolisoni kanssa maksanut itse kaikki hoidot yksityisellä klinikalla. Kaikilla ei ole siihen mahdollisuutta, Kelan pitäisi ehdottomasti tukea heitä, hän sanoo.

Asta Silvanne (fp.) ei puolestaan voi hyväksyä sijaissynnytyksiä.

– Tiedän äitinä, että lapseen kiintyy joka tapauksessa jo odotusaikana. Maailmassa on kuitenkin liikaa lapsia – voisiko siinä kohtaa harkita adoptiota?

Kulpakko kannattaa perinteistä avioliittoa miehen ja naisen välillä.

– Mutta transihmisten oikeuksia ei saa missään nimessä loukata työpaikoilla. Kaikki me olemme jumalanluomia.

Sukupuoleen perustuva syrjintä työpaikoilla on arkipäivää, sanoo West.

– Tiedän poliisin joka odotti pääsyä eläkkeelle, ja alkoi vasta sen jälkeen toteuttaa omaa sukupuoli-identiteettiään. Se kertoo siitä, että hän koki ettei häntä olisi hyväksytty työelämässä omana itsenään. Tämä on iso ongelma.

Kallio sanoo, etteivät sateenkaariperheet saa kristillisdemokraattien tukea.

– Kunnioitamme erilaisuutta, jokaisella ihmisellä on oikeus olla oma itsensä, mutta ei meidän tarvitse hyväksyä kaikkea. Politiikalla pyritään nyt vaientamaan biologiseen ja fysiologiseen realismiin perustuva ihmiskäsitys.

Häkkinen huomauttaa, ettei tiede enää tue binääristä sukupuolta.

– Tiede on siitä hieno systeemi, että se perustuu aina uusimpaan tietoon. On tieteellinen fakta, että sukupuoli on moninaisempi.

Kulpakko pyytää, ettei perinteisiä arvoja kohtaan hyökättäisi.

– On hyvä muistaa, että lapsi ei aina pysty itse tuomaan omia näkemyksiään esiin: kannatan sitä, että jokaisella lapsella on sekä äiti että isä, jotka pystyvät tukea häntä.

West kuvailee sukupuolta ja seksuaalisuutta "harmaaksi alueeksi", jolta jokaisella lapsella on oikeus löytää itsensä.

– Meidän pitäisi alkuaan hyväksyä se, että sukupuoli ja seksuaalisuus ei ole mitään lokeroita. Jokainen on hyvä sellaisena kuin hän itse on.