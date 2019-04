Aprillia, aprillia syö silliä: Laitilalta silliuutuus ja Kimin Enkelit -ryhmä lentää Pohjois-Koreasta Turkuun



Huhtikuun ensimmäinen alkoi perinteiseen tyyliin; yritysten ja median pilailumestarit ovat panneet kaikkensa peliin.

Laitilan Wirvoitusjuomatehdas kertoo, että Laitilan Silli -uutuus tulee myyntiin tänään maanantaina Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan tehtaanmyymälässä. Ripeimmät voivat tiedustella silliä kello yhdeksästä alkaen. Valtakunnallisesti silli tulee myyntiin vasta huhtikuun 8. päivä.

Yritys kertoo, että se alkaa myydä ja markkinoida Uudessakaupungissa pakattuja sillituotteita ja palaa samalla käyttämään alkuperäistä nimeään Fisutta Oy.

Wirvoitusjuomatehtaan mukaan Laitilan Silliä suolassa 250/150 g MSC on sokeri-suolatusta silliraaka-aineesta valmistettu perinteisen matjessillin tyyppinen silli, jonka maustamiseen on käytetty muun muassa katajanmarjaa, tillin kukintoa, rosepippuria ja ruohosipulia. Yrityksen mukaan silli sopii parhaiten nautittavaksi keitettyjen uusien perunoiden kanssa ja on mitä mainiointa myös saaristolaisleivän päältä tarjottuna.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Olimme päättäneet, että jonain päivänä saatamme loppuun sen, minkä aikoinaan aloitimme, ja tuomme vihdoin ja viimein omat kalamme markkinoille. Nyt tuo päivä on koittanut, joten se kohta to-do -listalta voidaan yliviivata, veistelee Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Rami Aarikka.

Turku International Airshow puolestaan tiedottaa, että Pohjois-Korean sotilastaitolentoryhmä Kimin Enkelit esiintyy Turun lentonäytöksessä kesäkuussa. Ryhmä esiintyy ensimmäisen kerran Pohjois-Korean ulkopuolella.

Kaikki ohjaajat ovat naisia ja tiedotteen mukaan he ovat kaikki valmistuneet kurssinsa priimuksina Pohjois-Korean Ilmavoimien lentotaistelukoulusta. Ryhmä vastaa USA:n Top Gun -ryhmää. Pohjois-Korean ryhmä tunnetaankin nimellä Top Un.

Kimin Enkelit lentävät legendaarisella MiG-21MF -hävittäjällä. Suomen Ilmavoimat operoi koneen viimeisintä MiG-21BIS -versiota vuosina 1978-1998. Osaston käytössä olevat koneet on ilmeisesti ostettu käytettynä Ukrainasta ja ne ovat peruskorjattu Kimin Enkelit -osaston käyttöön. Kaikki osaston ohjaajat ovat Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin henkilökohtaisesti valitsemia.

Turku International Airshown tiedotteessa kerrotaan, että siirtolento Pohjois-Koreasta Suomeen on vaativa ja 7000 kilometriä pitkä. Normaalisti MiG-21MF pystyy lentämään noin 1500 kilometriä yhdellä tankkauksella, mutta Pohjois-Korean Ilmavoimien tutkimuslaitos on kehittänyt uudentyyppisen erikoispolttoaineen. Tämän uudenpolttoaineen hyötysuhde on yli kaksinkertainen perinteiseen JET A-1 -suihkukonepolttoaineeseen. Tämän uuden polttoaineen avulla Kimin Enkeleiden tarvitsee tehdä vain yksi välilasku matkalla Turkuun.

Tiedotteeseen on liitetty useita kuvia Kimin Enkeleistä.

Leipomoyhtiö Vaasan kertoo, että yhtiö on saanut tietoonsa, että Vaasan Ruispalat Ohut Herkku -leipä aiheuttaa kuluttajissa riippuvuutta. 43 prosenttia leivän ystävistä on niin addiktoitunut tuotteeseen, että kaipaa tukiryhmää.

Vaasan kertoo kantavansa vastuunsa ja on perustanut tukiryhmän apua tarvitseville. Yhtiön tiedotteen mukaan somessa on haettu vertaistukea.

– Söin yhden ohuen ruispalan, sitten toisen ja kolmannen. Lopulta kahdeksannen, tiedotteen mukaan somessa tilitettiin.

Yritys kertoo, että Ananyymit Ohut Herkku Riippuvaiset -tukiryhmän ensimmäinen kokoontuminen järjestetään tänään Vaasanin leipomolla Vantaalla kello 18.

Museot.fi taasen kertoo, että muovisen Museokortin rinnalle tulee Museokortti-implantit. Henkilöt, jotka ilmoittautuvat jonotuslistalle tänään maanantaina, saavat kehoonsa pilottikapselin ilmaiseksi.

RFID-kapseli alkaa toimia 1-3 viikon kuluessa implantoinnista. Kapseli on elinikäinen pääsylippu lähes 300 museokohteeseen ympäri Suomen.

Museokortin kehitysjohtaja Seppo Honkanen kertoo tiedotteessa, että erityisesti nuoret aikuiset kokevat, että muovinen Museokortti vie tilaa lompakosta ja unohtuu helposti kotiin.

– Implantti ei koskaan unohdu kotiin.

Implantti on kooltaan kolme kertaa viisi millimetriä ja se asetetaan kätevyyden vuoksi esimerkiksi kämmenen alueelle.

– Myös otsa on mahdollinen implantointialue.