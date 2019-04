Lukijan mielipide: Urpilainen keskussairaalamme ”vartiomieheksi”



Kansanedustajantyössä alueen puolustaminen on konkreettisia asioita, joiden edistämiseksi omien verkostojen käyttäminen on avainasemassa. Keskussairaalan puolustaminen on yksi tällainen ajankohtainen haaste, josta on pakko puhua.

Haluan kiittää Soiten vastuualuejohtaja Misa Kokkosta hänen rohkeasta kirjoituksestaan (KP 20.3.), jossa hän avaa kirurgisten hoitojen keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen ongelmia. Kokkonen kuvaa hyvin sitä, miten päiväkirurgian säilyminen (esim. tekonivelkirurgia, selkäleikkaukset, rintasyövän ja paksusuolisyövän hoito) on tärkeää päivystysleikkausten varmalle suorittamiselle myös Kokkolan keskussairaalassa. Tämä on otettava vakavasti.

Juha Sipilän (kesk) hallituksen antaman asetuksen keinotekoiset leikkausten lukumäärävaatimukset ovat muodostumassa Kokkolan keskussairaalalle kohtalokkaaksi, mistä olen kirjoittanut useamman kerran, viimeksi (KP 15.3.). Paksusuolisyövän hoidon keskittämisvaaraa Kokkonen käsitteli hyvin kirjoituksessaan. Myös moni muu päiväkirurgian toiminto on vaarassa Kokkolassa. Pohjoisen erva-alueen työnjakoneuvotteluissa pitäisi siis saada aikaan tuloksia.

Samaan aikaan pitäisi pystyä muuttamaan itse asetusta. Kuten Keskipohjanmaan kirjoituksessani jo esitin: ”Ellei sitä saa peruttua, olisi vähintä väljentää sen sisältöä synnytyssairaaloita koskevan asetuksen muotoilun mukaiseksi. Tällä muutoksella helpotettaisiin monen - myös oman - keskussairaalamme toimintaa.”

Tämä muutos antaisi mahdollisuuden tehdä poikkeuksia lukumääräisestä ohjauksesta esimerkiksi etäisyyksien vuoksi. Se, mikä toimii Etelä-Suomessa, ei aina toimi kansalaisten hyvä hoidon turvaamiseksi meillä pohjoisella ERVA-alueella. Pohjoisen ongelma on se, että keskussairaaloiden väestöpohjat ovat aika pieniä mutta etäisyydet pitkiä.

Olen ollut tämän pohjoisen alueen ymmärryksen edistämisessä aktiivinen myös Helsingin suuntaan. Olin viime vuonna järjestämässää Soiten edustajien tapaamista peruspalveluministeri Annika Saarikon kanssa. Viimeksi vierailin Soitessa eduskunnan sote-valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiurun kanssa, joka ymmärsi hyvin huolia keskittämisen vaikutuksista keskussairaaloille.

Valitettavasti Sipilän hallitus ei ole ollut kuitenkaan valmis muuttamaan asetusta. Minusta tavoitteeksi pitää asettaa, että eduskuntavaalien jälkeen muodostettava uusi hallitus voisi sisällyttää asetukseen poikkeushakumenettelyn. Olen omalta osaltani valmis jatkossakin toiminaan keskussairaalamme ”vartiomiehenä”, kuten Kokkonen kirjoituksessaan meitä poliitikkoja kutsui.

Tutkimus osoittaa, että isot yksiköt pystyvät saamaan paremman ennusteen potilaalle. Tämä on ihan yksiselitteistä. Aluesairaaloiden kirurginen toiminta onkin vähentynyt. Ongelmana on kuitenkin se, että keinotekoiset lukumäärävaatimukset vaarantavat keskussairaaloiden toimintaa. Tämä taas uhkaa keskittää päivystykselle olennaista osaamista liian kauas kansalaisista, joiden laadukas hoito tulisi olla kuitenkin pääasia.

Jutta Urpilainen (sd.)

Kansanedustaja

Kokkola