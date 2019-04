Kokkolan uimahallin saunassa voi kypsyä ratkaisu



Suomalainen ei puhu, jos ei ole mitään sanottavaa.

Siksi uimahallin sauna on parasta, mitä suomalaiselle small talkille on tapahtunut. Hämärässä on turvallista istua, kun pieniä taukoja voi maustaa ähinällä ja naamansa hieromisella silmien seudulta.

Kun tuumailulle jää tilaa, kasvaa pieni sanailu helposti jään murtamista isommaksi asiaksi. Siksi uimahalleissa puhutaan päivässä enemmän asiaa kuin bussipysäkeillä vuoden aikana.

Voin vain kuvitella, kuinka paljon Kokkolan uimahallin saunassa on puhuttu uimahallin parkkipaikasta. Se on yksi Kokkolan tukkoisimmista. Syitä on kolme: parkkipaikka ei kuulu pysäköinninvalvonnan piiriin, läheisen palvelutalon vierailijat tuovat autonsa sinne ja invapaikoille pysäköidään luvatta.

Uintikeskus Vesiveijarin pihalla kiteytyy käytännöllisyyden ja kauneusarvojen yhdistämisen vaikeus.

Vapaan ruudun etsiminen muistuttaa 1980-luvun videopeliä, jossa panssarivaunuilla risteiltiin ahtaissa sokkeloissa. Toisaalta juuri istutukset ja maisemointi luovat parkkipaikalle harvinaista henkeä.

Suomalaista maisemaa hallitsevat isojen kaupparyhmien asfalttikentät, joilla luotetaan niin sanottuun kärpäspaperiefektiin. Mitä enemmän autoja ihminen näkee, sitä helpommin hän tuo oman autonsa niiden luokse. Kuhina vetää kuhinaa, minkä takia parkkipaikkoja ei maisemoida.

Siksi suomalainen maisema kirkonkylissä ja kaupunkien laidoilla on yksipuolistunut.

Kun SOK:n kenttäjohtaja Arttu Laine työskenteli vielä KPO:n toimitusjohtajana, väittelimme muutamaan kertaan puhelimessa siitä, mikä olisi järkevää parkkipaikkarakentamista.

Toinen puhui käytännöllisyydestä, toinen kylämaisemasta. Olimme aikaamme edellä, sillä ehdottomuudessamme muistutimme somekeskustelua vaalien alla. Ehkä meidän olisi pitänyt käydä uimahallin saunassa kuuntelemassa, miten erilaisista näkökulmista hiotaan yhteinen sävel.

Liikenneministeriön tutkimuksessa suositeltiin jo kaksikymmentä vuotta sitten, että pysäköintitalot pitäisi korvata maanalaisilla pysäköintitiloilla. Tätä perusteltiin arvokkaan maapinta-alan säästämisellä.

On ihme, että arvokkaasta maapinta-alasta ei puhuta kaupparyhmien parkkipaikkojen kohdalla.

Yksi harvoista eleistä kulttuuriympäristön huomioimisen suuntaan on Kokkolan Citymarketin parkkialue, jonne jätetty jättimäisiä kiviä. Pari tuulahdusta heinäpeltojen Suomesta tuskin syö kenenkään ostostehoja.

Vai mitä mieltä käytännöllisyyden ja kauneusarvojen yhdistämisestä ollaan uimahallin saunassa?