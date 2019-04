Laskettelun aloittamiselle ja harjoittelulle myöhäiskevään Levi on oiva paikka - tässä vinkit eri rinteisiin

Next

Etelärinteiden tuolihissi vie laskijan rivakasti ylös. Alas soljuva pitkä ja loiva sininen rinne numero 8 on oiva laskupaikka aloittelijoille ja lapsiperheille.

Nälkä. Jos sitä ei ole, ei ole laskenut kunnolla. Moni on, ja sen tietää myös Tuomo Körkkö, joka on pystyttänyt kotansa Levin etelärinteiden parkkipaikan viereen.

Kodan pimeydessä loimuaa tuli, jolla on valmistunut loimulohi. Muun muassa sitä Körkkö kaupittelee laskijoille ja ohitse sivakoiville murtomaahiihtäjille kolmatta talvea peräkkäin.

– Jos tämä Levin etelärinne erotettaisiin omaksi yhtiökseen, se olisi silti Suomen kolmanneksi vilkkain hiihtokeskus. Päivässä tunturiin nousee parhaimmillaan 15 000 ihmistä, Körkkö kertoo.

Se on hyvä paikka kaupitella kalaa, etenkin kun Körkön lohi osoittautuu maultaan ensiluokkaiseksi.

Laskettelun aloittamiselle ja harjoittelulle myöhäiskevään Levi on oiva paikka.

Huhtikuun lopussa lumi tosin alkaa nuoskaantua, mutta myös sesonki vaihtuu ja hissilippujen hinnat puolittuvat. Noviisikin raskii satsata viikon korttiin, joka taskussa on helppo poiketa rinteeseen aina halutessaan.

Minne sitten mennä? Jos sukset pysyvät vauhdissakin ojennuksessa, minne vain.

– Jos porukassa on aloittelijoita, on helpointa ajaa autolla Etelärinteille. Siellä on lastenrinteet sekä helppoja, pitkiä sinisiä rinteitä, lipunmyynnistä vinkataan.

Matkaa Levi-keskuksesta tulee tunturin kiertävää ympärystietä kuutisen kilometriä. Myyjän sanat eivät petä.

Lapsiperheen näkökulmasta oivia ovat Leevilandia-lastenrinteen kaksi katettua mattohissiä. Kun niillä alkaa sujua, pääsee kahteen harjoittelurinteeseen sompahissillä. Aikuiset voivat nousta lähes Levin laelle South-tuolihissillä ja lirutella alas.

Nälän koittaessa rinneravintola Sivakan keittolounas on oiva apu – etenkin siksi, että lastenvahdiksi palkatut mummot ja vaarit voivat karauttaa ravintolan takapihalle suoraan autolla.

Etelärinteiden lasten alueella lapset pääsevät nopeasti omatoimisen laskemisen pariin. Juho Paavola

Eniten Levistä saavat irti kenties he, jotka jo pysyvät suksilla mutta joille laji on vielä uudehko.

Helppoja sinisiä rinteitä on runsaasti. Samalla hieman vaikeammat punaisetkin mäet pienen opettelun jälkeen ennemminkin lisäävät laskijan itseluottamusta kuin lannistavat sitä.

Oma lukunsa ovat mustaksi merkatut FIS-kilparinteet. Ne edellyttävät rohkeuden lisäksi jo vakaata puikkojen hallintaa.

Yksi asia on kuitenkin taitotasosta riippumatta kaikille sama. Kun keväinen aurinko helottaa taivaalta ja tuntureiden pehmeät laet siintävät horisontissa, on jokaisen hyvä olla.

Samalla hissilipulle huomaa saavansa yhä enemmän vastinetta, sillä päivät keväisessä Lapissa ovat pitkiä. Viimeiset hissit sulkeutuvat vasta kello 19, ja luonnonvalossa silloinkin lasketaan.

Rinnekausi Levillä loppuu tavallisesti vasta toukokuun toisena viikonloppuna.

– Tosin senkin jälkeen lunta riittää vielä reilusti. Meillä on yleinen hupi ajella vuoron perään autolla tai kelkalla ylös ja laskea suksilla alas. Ovat siitä jotkin asiakkaatkin innostuneet, Hotel Levi Panoraman tarjoilija kertoo.

Ilpo Körkkö myy suussa sulavia lohiherkkuja kauden loppuun asti. Sen jälkeen leipä löytyy sirkuksen matkasta. Juho Paavola

Kalakauppias Körkkö loimuttelee jo viimeisiä lohiaan, ennen kuin hän pistää kotansa pakettiin.

Körkön tulet sen sijaan eivät sammu kesälläkään, muuttavat vain muotoaan.

Kalabisnes on vain osa hänen palettiaan. Suuri osa vuodesta kuluu sirkuksen mukana, missä Körkkö vastaa ääni-, valo- ja pyrotekniikasta. Niin lohenpaiston kuin tulen temputkin hän on opetellut itse.

– Nuorena hankittiin ruutia, mistä sitä vain saatiin. Alaa itse opetellessani taisivat yhdet äidin Marimekon verhotkin syttyä liekkeihin, Körkkö nauraa.

Hän aikoo pystyttää kotansa Leville tulevinakin talvina – ellei sitten lohenpaisto riistäydy käsistä ja kodalle käy niin kuin äitimuorin verhoille.