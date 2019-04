Viima Lampinen on sukupuoleton: "Kukaan ei voi määrätä toisen sukupuolta"

Sukupuoli on moninainen. Näin sanovat esimerkiksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos ja Suomen laki.

Silti oletus biologisesti syntymässä määräytyvästä, kahtiajakautuneesta sukupuolesta elää yhteiskunnassa vahvana. Ennakkoluulot ja väärinkäsitykset ovat tiukassa, vaikka tietoisuus on lisääntynyt.

Sukupuolensa korjanneiden transihmisten lisäksi julkisuuteen ovat astuneen muunsukupuoliset ja muut, joiden sukupuoli-identiteetti ei sovi perinteisen kahden sukupuolen sisälle.

Yksi heistä on sukupuoleton Viima Lampinen, Setan entinen puheenjohtaja ja nykyinen ILGA-Euroopan hallituksen jäsen. Pyysimme häntä kumoamaan viisi yleisintä väärinkäsitystä sukupuolesta.

1. Sukupuolta ei voi vaihtaa tai kieltää

"Valinnan on tehnyt syntymässä joku muu meidän puolestamme. Sukupuolta ei voi vaihtaa, koska ei ole mitään vaihdettavaa. Auto tai sen renkaat vaihdetaan, mutta sukupuoli tai sen puute on, mikä on. Sukupuolta voi tarvittaessa korjata.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Otetaan esimerkiksi eriväriset Marianne-karkit. Kun ihminen syntyy, hän on valkoinen karkki ilman käärepaperia. Laitoksella ihminen puetaan Suomessa siniseen tai punaiseen kääreeseen. Väärässä kääreessä ihmisellä voi olla vaikeuksia sopeutua maailmaan ja itseensä.

Jokainen on oman sukupuolensa ainoa asiantuntija. Kukaan lääkäri ulkopuolelta ei voi sitä määrätä tai määritellä. Jos ympäröivän yhteiskunnan tai ulkopuolisen auktoriteetin valistunut arvaus meneekin pieleen, se ei ole sukupuolivähemmistöön kuuluvan ihmisen vika."

2. Biologisia sukupuolia on vain kaksi, eikä niitä voi olla enempää

"Esimerkiksi evoluutiobiologi Tuomas Aivelo on kirjoittanut, että sukupuoli on moniulotteinen jatkumo, jota ei voi määritellä kromosomien perusteella. Biologisesta sukupuolesta on valtavan paljon variaatioita. Intersukupuolisuus on konkreettinen esimerkki siitä, että sukupuolta ei voi pelkistää kahteen.

Suomessa on silti tällä hetkellä tarjolla ainoastaan kaksi juridista vaihtoehtoa sukupuoleen. Näin ei ole kaikissa muissa maissa tai kulttuureissa. Muun muassa Kanada, Australia ja Intia mahdollistavat kansalaisilleen kolmannen sukupuolimerkinnän X.

Täytyy kysyä, missä on sukupuolen raja. Jos tietyt elimet määrittävät sukupuolen, mitä tehdään, jos sairauden takia elin joudutaan poistamaan tai ei pysty lisääntymään?

Olisiko kuitenkin järkevintä ja helpointa kuunnella ihmistä ja lopettaa tarpeeton pakkojako kahteen ruumiinosien tai biologian perusteella. Pitäisi siirtyä jo eteenpäin, eikä ikuisesti väitellä. Se on usein verhottua sukupuolen moninaisuuden kieltämistä ja halua häivyttää muut sukupuolet näkymättömiksi"

3. Lapsille pitää opettaa, että tyttö on tyttö ja poika on poika

"Opetusministeriön mukaan sukupuolten tasa-arvo sisältää ajatuksen siitä, että sukupuoli on enemmän kuin kaksi. Vuonna 2015 uudistunut tasa-arvolaki tunnistaa sukupuolen moninaisuuden.

Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa tarpeetonta sukupuolittamista pitää välttää, mutta lapsen sukupuolta on kunnioitettava. Sama pätee aikuisiin. Konkreettisesti tämä näkyy sukupuolivähemmistöjen kohdalla.

Maailmassa on enemmistö tyttöjä ja poikia, naisia ja miehiä. Sitä ei tule silti ulkopuolelta tuputtaa. Jos lapsi on tyttö, häntä saa edelleen puhutella tytöksi, jos hän todella on tyttö. Ei saa lähteä olettamaan.

Se, mitä opetamme lapsille ja nuorille, näkyy lopulta rakenteissa. Kun ihmiset jätetään kohtaamatta ja yksilölliset tarpeet ja toiveet kuulematta, saamme aikaiseksi sukupuolinäkökulmasta vinoutuneen yhteiskunnan, jossa ovat vallalla stereotypiat."

4. Muunsukupuolisuus on muoti-ilmiö

"Olen syntynyt vuonna 1983, ja kun olin pieni, tarjolla oli vain kahden sukupuolen mallia kulttuurissa. Kuvittelin hyvin pitkään, että olen ainoa tällainen.

Jos olisin tiennyt paikan, missä voi kertoa sukupuolikokemuksesta ja saada tietoa, olisin tietysti puhunut siitä.

Kun asenteet lientyvät ja asiallista tietoa tulee lisää, on helpompi olla avoimesti oma itsensä. Jos ympäristö ajattelee yhdenvertaisesti ja tukee nuoria, he kokevat, että voivat kertoa omasta sukupuolikokemuksestaan ja hakeutua hoitoihin.

Mitä nuorempana tukea oman sukupuoli-identiteettinsä kanssa saa, sen parempi."

5. Muunsukupuolisuus on sairaus

"Ihmisen sukupuoli ei ole sairaus, kuten ei esimerkiksi vammaisuuskaan. Sukupuoli on tilanne ja osa ihmistä. Sukupuoli-identiteetti ei tartu, eikä sitä voi tai tarvitse parantaa kuten flunssaa.

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan transsukupuolisuus ei ole mielenterveyden häiriö. Silti se on Suomessa luokiteltu yhä kansallisissa hoitosuosituksissa mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiksi.

Viime aikoina on myös levinnyt valeteoria siitä, että sukupuolikokemus syntyisi nopeasti silloin, kun näkee tai kuulee muiden kokemuksia trans- tai muunsukupuolisuudesta. Tämä on osoitettu vääräksi. Samalla lailla aiemmin homoseksuaalisuutta väitettiin muoti-ilmiöksi ja sairaudeksi. Vanhoja homofobisia argumentteja käytetään nyt sukupuolivähemmistöjen kohdalla."