"Nukkakarvoituskin" halutaan nyt pois kasvoilta – Muoti-ilmiö leviää nuorten keskuudessa sosiaalisessa mediassa

Miksi nykyihmisillä on yhä ihokarvoja?

Jaana Mattila

Milloin ihminen menetti karvapeitteensä, evoluutiopsykologi ja evoluutiobiologian dosentti Markus J. Rantala?

– 1,7 miljoonaa vuotta sitten. Se näkyy ihmisen genomissa eli perimässä. Geeneissä tapahtunut mutaatio on alkanut tuottaa silloin tummaa ihonväriä ja siitä on pystytty laskemaan, että karvapeite lähti samoihin aikoihin.

– Luonnonvalinta alkoi suosia yksilöjä, jotka tuottivat melaniinia ihoon, koska se suojaa auringon uv-säteilyltä.

Miksi meillä on edelleen karvoitusta?

– Todennäköinen syy on seksuaalivalinta. Kainalossa ja genitaalialueella karvoja on sen takia, että ne erittävät ja levittävät feromoneja eli kemiallisia signaaleja. Kasvoissa parta tekee miehestä maskuliinisemman. Monella kädellisellä koiraiden väliset taistelut perustuvat siihen, että ne purevat toisiaan ja niillä on isot purulihakset. Karvapeite saa leuan näyttämään isommalta, ja ilmeisesti niin on ihmiselläkin.

– Hiukset ovat jääneet sen takia, että esimerkiksi etelässä ne eristävät kuumuutta ja suojaavat päätä auringonpistokselta.

– Hiukset ovat myös tärkeitä parinvalinnassa, koska terveennäköiset, pitkät hiukset kertovat naisilla korkeasta estrogeenitasosta ja ovat yhteydessä hedelmällisyyteen ja nuoruuteen.

Entä säärissä, reisissä tai käsivarsissa?

– Kokeellisesti on osoitettu, että lutikoiden havaitseminen iholla oli huomattavasti nopeampaa kuin sellaisella, jonka ihokarvat oli ajeltu.

– Todennäköisin selitys karvoille raajoissa on se, että niiden ansiosta maastossa kävelevä ihminen on huomannut punkit ja muut jalkoja pitkin kävelevät hyönteiset tehokkaasti. Jos karvoja on liian tiheässä, kuten hiuksissa, niitä ei erota yhtä helposti.

Miksi karvoja pidetään vastenmielisenä?

– Ei pidä paikkaansa. Pitää muistaa, että myös hiukset ja parrat ovat karvoja. Toiset tykkäävät, toiset eivät.

– Rintakarvoista on osoitettu, että naiset tykkäävät karvoista nännien ja navan välissä, mutta selässä olevat karvat ovat vastenmielisiä.

– Suomessa naiset suosivat suhteellisen karvattomia miehiä, mutta yksilöiden välillä on eroja.

Mistä nykyinen karvattomuuden suosio johtuu?

– Se on enemmänkin kulttuurillinen ilmiö. Nyky-yhteiskunnassa nuoruuden ihannointi on voimakasta. Halutaan näyttää nuorilta. Säärikarvat ja muut alkavat tulla vasta murrosiässä.