Hannu Björkbackan sunnuntaipakina: Victor oli kunnon d’hondtin d’hondtti



Politiikan toimittajamme yhytti puoluejohtajat haastatteluun.

Keskustan Sipilä, mikä teillä on siinä kainalossanne?

– Tämä on Luottamuksen apina.

Tarkoitatteko Luottamuksen apilaa?

– Ei vaan apinaa, vaalimaskottiamme. Kierrämme Suomea soittaen Positiivisuuden posetiivia. Siinä vierellä Luottamuksen apina kerää vaalikassaa. Yritystoimintaa tämäkin.

Demarien Rinne, tervetuloa vaalihaastoon.

– Terve katson olevani pääministeriksi. Minulla on kahden lääkärin todistukset kolmin kappalein. Kalkeeripaperi välissä.

No hyvää päivää kirvesvartta!

– Ei ole kirvestä. On vain varsi. Löin kirveeni kiveen. Pitkä oppositiossa olo kirveli.

Vasemmistoliiton Lil’ Andersson, plussaa gallupissa, mutta Vihreätkin kaukana edellä.

– Aina roiskuu, kun räpätään. Gallup on vain numero. Apunenkin sanoi, että miljoonan ja miljardin ero on valtava.

Vihreiden Haavisto, suosio kasvaa, mutta räväkkyyttä voisi lisätä?

– Olen rauhan mies. Kun vaalikeskustelussa riidellään, minä sanon ”So so, tyttö- ja poikaoletetut, ottakaa pullaa!” Mottoni on, että muutosta tarvitaan. Mutta ei ilmastonmuutosta.

”Taivaan milloin nään sinisen, kaipaan sinisillalle sen.”

Siinähän on Sinisen tulevaisuuden Terho! Teillä on kannatusmittaus 0,9 prosentissa. Ei laulata?

– Siniset eivät luovuta. Tuo 0,9 on 0,9 vähemmän kuin edellisessä.

– Pikku raapaisu!

Jos virhemarginaali huomioidaan, teillä ei ole kannatusta.

– Kovemmistakin paikoista on selvitty.

Teidän kannatuksenne olisi oikeastaan miinuksella.

– Pintanaarmu! Tulkaa vain, jos haluatte tapella!

Mitä siniveriset voivat tehdä? Vuotaa kaikkien päälle?

– Pelkurit! Siniset ovat lyömättömiä.

Tasapeliin tyytyväinen Terho poistuu hyräillen:

”Surrur ja lähtee unen sinistä maata päin.”

Studion nurkassa luumuilee orpo piru. Sehän on Kokoomuksen puheenjohtaja!

– Tienvarsimainos ”Autot kuuluvat teille” on ihan väärin tulkittu ja mediassa väännelty.

Vastustetaanko siinä nyt ilmastonmuutosta, vai kiihdytetäänkö sitä?

– Se on puolueemme Putous-hokema. Meillä kokkareilla on pihalla keskimäärin montakin autoa. Kaikki eivät mahdu talleihin. Kun käytämme niitä tyhjäkäynnillä, ne taatusti kuuluvat teillekin!

Halla-aho, ensin pyörästänne varastettiin rengas ja sitten haastattelunne katosi Yle Areenasta.

– Olemme tottuneet, että persut heitetään leijonien eteen kuin kristityt areenalle.

Puolueenne kampanjavideon ohjasi Tanskan kauhukakara Lars von Trier.

– Ulkomaalainen, ei maahanmuuttaja! Olemme lopputulokseen tyytyväisiä.

Vaalivideoksi The Finland That Ketutus Built on melko raaka?

– K18. Kaikki tapetaan lopussa. Mutta ei hätää! Minä tulen viimeisenä puhuvana päänä ruutuun ja totean empaattiseen tyyliini ”Ei vaiteskaan! Tarzan bundolo, minä ja sinä Jane. Peace & Love & Vote!”

Yhdestä asiasta puoluejohtajamme ovat samaa mieltä. Suhteellista vaalitapaa pidetään pikemmin mahdollisuutena kuin uhkana:

– Jaa Victor? Hän oli kunnon d’hondtin d’hondtti!

Kirjoittaja on päivätyöt pankissa päättänyt paljasjalkainen kokkolalainen, joka keskittyy nykyisin ensirakkauteensa elokuvaan.