Leena Furubackan vieraskolumni: Kuviteltu juttu



Vaalit ovat ovella taas. Yleisönosastot ovat yllättäen kovassa käytössä, kovin on väellä mielipiteitä. Paljon enemmän kuin normaalisti.

Ympäriinsä ajellessani olen todennut, että tolppiin ja kärryihin on naulattu sangen paljon mainoksia. Jostakin kumman syystä olen tähän mennessä nähnyt tolpissa yksinomaan ukkoja, vain yhden akan olen havainnut. Puolueista eritoten kristilliset ovat mainitussa naulitsemisessa ansioituneet. Liittyneekö vaikutelma siihen, millä alueilla olen Versoa ohjaillut? Epäilemättä.

Ajaessani havaitsin tekeväni haastattelua äänestäjien keskuudessa. Noin fiktiivisesti, siis. Päätin kirjoittaa muistiin joitakin kommentteja. Totesin sitten, että pelkkää mielikuvitustahan tämä on. Ei kukaan tuolla tavalla oikeasti järkeile.

”Mitään äänestä. Ei se mihinkään vaikuta.”

”Kylä mää annan ääneni Matille (nimi muutettu, toim.huom.). Se on meiltä päin. Kylä tuttua miestä pitää äänestää. Jaa mielipiteet? Olkoon ny mitä mieltä tahansa, se on kumminkin meirän kulmilta. Se on luvannu järjestää niin että meiränki kylätie talvisin aurataan.”

”Kyllä tää puolue on se mitä äänestää pitää! Ei sillä väliä oo mitä viime kaurella tapahtu, kylä nyt pitää äänestää niin saaraan puolue taas hallitukseen! Muitten vika ettei siitä mitään tullu. Kyllä meirän puolue järjestää kaiken!”

”Mine eeneste sama kun aina. Pappa eenesti site ja vaari myös.”

”Miten niin mun ehrokkaani ihmiskäsitys? Mää semmosia ymmärrä, mitä mä niistä välitän. Se ajaa meirän ammattikunnan asiaa ja se piisaa. Tartte siinä venkoilla.”

”Se muakin otti oikein kädestä torilla ja siunausta toivotti. Kyllä se sillon on hyvä mies.”

”En mä puoluetta äänestä. Mä diggaan tota tyyppiä, sillä on tosi hyviä pointteja.”

Taidankin jättää jatkon sikseen. Alan pian itsekin uskoa mielikuvitukseni tuotteisiin.

Oikeastihan kuka tahansa kykenee ajattelemaan itse, suvun perinteistä riippumatta. Ja todellisuudessa jokainen osaa vetää loogisia johtopäätöksiä. Kuten sen, että jokaisessa puolueessa on myös fiksuja ihmisiä. Ja sen, että ketä tahansa äänestääkin, ääni menee viime kädessä emopuolueelle. Jos äänestäjä siis on sitä mieltä, että kaikki meni kuin Strömsössä kuluneella vaalikaudella ja päätökset olivat viisaita, hän luonnollisesti äänestää jotakin tuolloin vallassa olleista puolueista. Muuten ei.

Jos tuntuu siltä, että rahan valtaa suosittiin enemmän kuin koulutusta ja terveyttä, jos hyvinvointiyhteiskunta tuntui ottavan takapakkia tai lehmänkauppoja tehtiin liian kanssa, oikea äänestäjä viisastui vahingosta ja äänestää nyt toisin. Itse kukin käsittää, että tuttu ehdokas ei välttämättä eduskuntaan pääse, mutta hänelle annettu ääni menee hänen puolueelleen. Tässä todellisessa elämässä äänestäjä vilkaiseekin ennen äänestämistään myös mahdollisen ehdokkaansa puolueen johtoa ja sitä, mitkä asiat puolueelle ovat tärkeitä.

Kansakunta saa sellaiset päättäjät, jotka se ansaitsee. Valitsee, siis. On se vain hyvä, että tuo haastatteluni oli vain pelkkää turhanaikaista kuvittelua.

Kirjoittaja on alaveteliläinen lääkäri.