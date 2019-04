Ravintola Dyynin vuokrasopimus kilpailutetaan avoimesti - Kalajoen kaupunginhallitus päätti asiasta äänestyksen jälkeen



Kalajoen kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen kilpailuttaa Tuomitaverna -kiinteistön, jossa ravintola Dyyni sijaitsee, vuokrasuhteen avoimessa vuokralaishaussa huhtikuun aikana. Kaupungin ja Hiekkadyyni Oy:n välillä ollut määräaikainen vuokrasopimus Tuomitaverna -kiinteistöstä rakennuksineen on päättynyt 30.9.2018 ja se on epähuomiossa jäänyt päivittämättä. Hiekkadyyni on kuitenkin vastannut vuokrasopimuksen mukaisista velvoitteista koko talven ajan.

Esityksen kiinteistön vuokrasuhteen avoimesta kilpailuttamisesta teki Jukka Rahja. Vesa Hihnala ja Eija Pahkala kannattivat Rahjan esitystä. Äänestyksessä Jukka Rahjan esitys voitti äänin 4 – 3.

Ravintola Dyynin paikalle suunnitellaan tapahtumahotellia ja sen kiinteistölle on laadittu toteuttavuusselvitys, jonka perusteella kaavan mukaisen toteutuksen rakentaminen kiinteistölle on mahdollista saada kannattavaksi liiketoiminnaksi. Suurin haaste kiinteistön uudisrakentamiselle on löytää toiminnan pyörittämiseen soveltuva operaattori.

Tontin luovutukseen ja uuden kaavan mukaisen rakentamisen aloittamiseen saakka olemassa olevissa kiinteistöissä on hyvä olla aktiivista toimintaa, koska ne sijaitsevat matkailukeskuksen yhdellä keskeisimmistä paikoista.