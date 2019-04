Poliiseja on palkattava lisää, patistelee kokkolalainen kansanedustaja Tuomo Puumala



Kokkolalainen kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk.) esittää poliisien määrän lisäämistä vähintään 650 uudella työntekijällä.

– Poliisi kuuluu jokaiseen Suomen pitäjään. Ihmisillä on oltava aito tunne, että apua on tarvittaessa lähellä. Poliisin, kuten myös ambulanssin ja paloauton on tultava nopeasti paikalle asuinpaikasta riippumatta, hän toteaa tiedotteessaan.

Puumalan mukaan Suomessa tarvitaan monipuolisesti erilaisia poliiseja.

– Harvaan asutuille alueilla on palkattava lähipoliiseja. Lähiöihin tarvitaan omia lähiöpoliiseja estämään radikalisoitumisen ja jengiytymisen syntymistä. Poliisin on oltava läsnä myös verkkoympäristöissä, joissa yhä suurempi osa rikoksista tapahtuu.

Kokkolalaiskansanedustaja haluaa erilaiset turvallisuuteen liittyvät kysymykset nostettavaksi vahvalle jalustalle.

– Meillä Keski-Pohjanmaalla korostuu sopimuspalokuntien ja muun vapaaehtoisen pelastustoimen merkitys. Näiden toimintaedellytykset on turvattava. Toimintaan on voitava osallistua ilman pelkoa tulojen ja tukien menetyksestä, toteaa Puumala.