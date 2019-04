Kalajokinen Kirsi Leppikorpi on valittu ensimmäisenä suomalaisena asiantuntijaksi ICAR:in Tuotosseurantalaitteet-alakomiteaan – Kansainvälisellä yhteistyöllä pyritään lisäämään lehmien terveyttä



Tuotosseurannan tekniikan asiantuntija, Kirsi Leppikorpi on valittu ensimmäisenä suomalaisena jäseneksi ICAR:in (The International Committee for Animal Recording) Tuotosseurantalaitteet-alakomiteaan.

Lypsykarjan Tuotosseuranta tuottaa maitotiloille tietoa oman tilan tuloksista sekä tarjoaa mahdollisuuden vertailla tuloksia niin oman alueen, kuin koko maan sekä kansainvälisiin tuloksiin. Säännöllisillä tuotosseurantanäytteillä pyritään lisäämään lehmien terveyttä sekä parantamaan jalostusta. Kansainvälinen yhteistyö antaa arvokasta tietoa myös maitotilojen johtamiseen.

Alakomitean tavoitteena on kehittää kansainvälisesti Tuotosseurantatiedon laatua vastaamalla näytteenotto- ja tallennuslaitteiden yhdenmukaisuudesta sekä standardeista.

– Olemalla mukana alakomiteassa, pääsemme seuraamaan alan kansainvälistä kehitystä ensimmäisten joukossa. Pääsemme myös vaikuttamaan, millaisilla laitteilla tuotosseurantaa tehdään kansainvälisesti, kertoo Leppikorpi alakomitean toiminnasta.

Yhdenmukaiset toimintatavat maailmanlaajuisesti mahdollistavat yhteiskehittämisen tulevaisuudessa.

− Uusimpana tietona olemme tuoneet tuotosseurannan koelypsyraportille tiedon lehmäkohtaisesti, kuinka monta euroa päivässä on kunkin lehmän tuottaman maidon arvo. Kansainvälisistä verkostoista on hyötyä monestakin näkökulmasta: voimme peilata kansallista kehittämistä muiden maiden tekemiseen ja näin varmistaa, että olemme kehittämisessä kärkijoukoissa. Toisaalta aina oppii uutta tietoa, jota voi tuoda hyödyttämään suomalaista maidontuottajaa ja toisaalta viemme myös meidän huippuosaamistamme muiden käyttöön, toteaa puolestaan johtava asiantuntija Sanna Nokka.

Kirsi Leppikorpi työskentelee ProAgria Keski-Pohjanmaassa.