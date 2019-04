Lukijan mielipide: Tarvitsemme toimivan hoitoketjun



Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistarpeita ovat hoitoketjujen toimivuus ja kustannusten kasvun hillitseminen. Ihmisten tulee saada samantasoiset sosiaali- ja terveyspalvelut asuinpaikastaan riippumatta ja hoidon on oltava laadukasta ja vaikuttavaa.

Sairastuneille ja pitkäaikaissairaille on taattava toimiva hoitoketju, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö on saumatonta. Yhteistyössä sovittu ja toteutettu hoito säästää niin potilaan kuin hoitoyksiköidenkin resursseja ja kustannuksia, välttämällä mm. päällekkäisiä tutkimuksia ja seurantakäyntejä. Pitkäaissairaat ovat kokeneet että, erikoissairaanhoito on hyvää mutta perusterveydenhuollossa on puutteita varsinkin lääkäriin pääsyssä.

Potilaalle tulee laatia hoitosuunnitelma, joka tehdään yhteistyösä potilaan ja moniammatillisen tiimin kanssa. Siihen kirjataan yksityiskohtaisesti tiedot, miten potilaan hoito ja kuntoutus järjestetään. Hoitosuunnitelma auttaa henkilöä hoitavia eri hoitoyksiköitä sovittamaan toimintonsa yhteen.

Hoitosuunnitelma päivitetään tarvittaessa, jotta tieto on ajan tasalla. Toimiva ja kokonaisvaltainen suunnitelma tukee myös vammaisen ja osatyökykyisen työllistymistä.

Hoitosuunnitelma, hyvin toteutettu oikea-aikainen hoito ja kuntoutus sekä toimiva hoitoketju parantavat merkittävästi sairastavan arjessa selviytymistä sekä tuovat säästöjä vähentämällä sairauslomien, ennenaikaisen eläköitymisen ja laitoshoidon tarvetta.

Oman toiminnan ja terveyden edistäminen vaatii myös sairastavalta itseltään tahtoa ja motivoitumista. Motivoitumisessa auttavat selkeä kokonaisvaltainen hoitosuunnitelma, realistinen tavoitteen asettaminen ja päätös pyrkiä kohti päämäärää.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen tarve ei ole muuttunut. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat kasvaneet, vastaavasti peruspalveluihin suunnattavat voimavarat tarvitsevat terävöittämistä. Erikoissairaanhoidon tuki ja yhteistyö luo perusterveydenhuollolle edellytyksiä selviytyä omasta osuudestaan onnistuneessa hoitoketjussa.

Ulla Lehtikangas

Eduskuntavaaliehdokas (kd.)

Ylivieska