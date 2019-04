Lukijan mielipide: Vain annettu ääni voi ratkaista



Mikäli katsoo galluplukemia, vaalien voittaja on selvinnyt ennen kuin yhtään ääntä on annettu.

Gallupeissa on kuitenkin yksi kiintoisa seikka, johon media ei ole juurikaan tarttunut: eduskunnan ulkopuoliset puolueet, kuten kansalaispuolue, ovat nostaneet kannatustaan tuntuvasti.

Toisaalta tulos riippuu siitä, mitä gallupkyselyä on katsonut. Lukemissa esiintyy monen prosenttiyksikön heittoja. Onneksi vaaleja ei hävitä tai voiteta gallupeilla – kuten Yhdysvaltain presidentinvaaleissa, joissa Trumpilla ei pitänyt olla mitään mahdollisuuksia.

Vaikka maileja Suomen ja Amerikan väliin mahtuukin, matka ei kuitenkaan ole niin pitkä, etteikö sieltä jotain tarttuisi meidänkin politiikkaamme. Amerikan tapahtumat ovat saaneet Euroopan kansat heräämään ja myös meidät suomalaiset kysymään, keitä me haluamme olla?

Voimistuva kansallismielisyys, sitä on ollut havaittavissa – on ilo olla ehdokkaana puolueessa, joka ajaa aidosti suomalaisten asiaa. Monesti kansallismielisiä puolueita populismistakin syytetään, hyvä että syytetään, edellä mainittu kun tarkoittaa suomeksi ”kansaa”.

Näitäkään vaaleja ei voiteta gallupeilla, mutta demokratiamme arvostuksen kannalta voisi olla parempi, että näitä kyselyitä ei teetettäisi vaalien alla. On olemassa vaara, että gallup ohjaa äänestyskäyttäytymistä ja aito demokratia unohtuu – meistä tulee kyselyiden manipuloimia.

Paljon puhutaan ja povataan jytkyä milloin millekin puolueelle – todellinen jytky lienee kuitenkin se, että kansa tekisi näistä aidot vaalit, jokainen äänioikeutettu käyttäisi ääntään, tutustuisi ehdokkaiden ajatuksiin avoimesti ja antaisi äänensä sille, jonka uskoo ajavan äänestäjälle tärkeitä asioita.

En malta olla korostamatta sitä, että nyt on näkyvissä niitä merkkejä, jotka osoittavat sen, että maamme demokratia on vahvistumassa. Ihmiset ovat enemmän kuin gallup. Kansa on liikkeellä ja se äänestää itselleen sopivaa ehdokasta, ihmistä, ei puoluetta.

Olen näissä vaaleissa kampanjoinut ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen säilymisen ja aidon osaamisen puolesta. Meidän on myös aika poistaa kalliit ja kannattamattomat yritystuet ja järkeistää verotusta siten, että kotimaisille tuotteille asetetaan pienempi vero suhteessa ulkomaisiin.

Edelleen olen puhunut pienyrittäjyyden tukemisesta, konkreettisena keinona yritysten alv-veron alarajan nosto 55 000 euroon. Perheellisenä ihmisenä myös lapsiperheiden asiat ovat lähellä, kurjistavan kauden jälkeen on aika tukea lapsiperheitä ja pienimpien eläkkeiden varassa kamppailevia.

Muutos on yksikin ääni – se on kannanotto, äänestämättä jättäminen on hyväksymistä, vaikka sen kuinka naamioisi toiseksi. Jos tämä kirjoitus inspiroi sinua vaaliuurnalle, se on täyttänyt tarkoituksensa, äänestitpä sitten ketä tahansa.