Lukijan mielipide: Nuoret äänestävät liian laiskasti



Vain 47 prosenttia alle 25-vuotiaista nuorista äänesti vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Luku on liian pieni verrattaessa 55–69-vuotiaiden äänestysprosenttiin, joka oli 80.

Eduskuntaan tarvitaan lisää nuorten äänestämiä kansanedustajia, jotta saadaan nuorten mielipiteet kuuluviin. Ymmärrän nuorten epäaktiivisuuden äänestyksessä, politiikka voi tuntua etäiseltä ja jopa vaikeaselitteiseltä. Yhteiskuntaopin tunneista saattaa olla vuosia aikaa.

Omatkin poliittiset mielipiteeni ovat alkaneet muodostua selkeämmin vasta lukioaikana tutustuttuani uusiin kavereihin, joita politiikka ja vaikuttaminen kiinnostavat.

Joskus äänestämättä jättämistä selitellään sillä, että ei yhdellä äänellä ole väliä. Jos kokee oman äänensä merkityksettömäksi, pitää muistaa, että kaikki äänet ovat samanarvoisia. Äänesi painaa ihan yhtä paljon kuin konkariksi ehtineen ministerinkin.

Netissä on paljon vaalikoneita, jotka antavat hyvin suuntaa. Niitä on helppo ja nopea täyttää. Kaikkien puolueiden sivuilta löytyy kattavasti tietoa niiden ajamista asioista ja edustamista arvoista. Niitä kannattaa edes vilkaista vaikka vaalikoneen tuloksen perusteella.

Politiikka on tulevaisuuden muokkaamista paremmaksi. Kun me nyt äänestämme, me ei päädytä vanhempina olemaan niitä, jotka valittavat kuinka ennen oli kaikki paremmin.