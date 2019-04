Lukijan mielipide: Nuoret mukaan Kokkolan suunnitteluun



Nuorten osallisuudesta ja syrjäytymisestä on puhuttu viime vuosina enenevissä määrin.

Siihen on myös kiinnitetty huomiota paikallisesti ja alettu työstää asioita niin, että osallisuutta edistettäisiin ja syrjäytyminen minimoitaisiin. Työtä toki on vielä tehtävänä.

Lähivuosina on kaupunkia pikkuhiljaa alettu kehittää eteenpäin. Samalla on tarkasteltu sitä, mikä olisi toimiva ja mahdollisimman kattava ratkaisu kaikille. Kuntalaisia on aktivoitu eri kyselyillä koskien eri osa-alueita kaupungin alueella.

Näissä on monesti huomioitu hyvin pikkulapsiperheet, joiden mielipiteitä on kuunneltu.

Sen sijaan nuoret ovat jääneet hieman paitsioon.

Johtuuko tämä siitä, etteivät nuoret osallistu kyselyihin riittävästi, jotta saataisiin tarpeeksi kattavasti tietoa tarpeista? Vai ovatko nuorten toiveet olleet jotenkin erityisen utopistisia, ettei niitä voida toteuttaa?

Mielestäni nuoria pitäisi ottaa aktiivisemmin mukaan suunnitteluryhmiin, missä suunnitellaan kaupunkia ja siellä olevia palveluita. Heiltä voisi tulla täysin tuoreita toteutuskelpoisia ja toimivia ideoita vanhojen tuttujen ja totuttujen tilalle.

Annettaisiin nuorten ideoida ja antaa ehdotuksia vapaasti, eikä oltaisi heti lyttäämässä sekä vetoamassa kaupungin budjettiin.

Jos nuoret halutaan pitää Kokkolassa mahdollisimman pitkään, ja että he palaisivat opiskeluiden jälkeen, nuorille on annettava mahdollisuus vaikuttaa. Ei ohitettaisi heidän ehdotuksiaan pelkällä hymistelyllä, vaan kuunneltaisiin ja mietittäisiin, olisiko heidän ideoissaan oikeasti jotain perää.

Kokkolalla olisi mahdollisuuksia kehittyä ja saada lisää toimivuutta kaupunkina. Pitäisi olla uskallusta koettaa jotain uutta.

Positiivista onneksi on, että Kokkolan nuorisovaltuusto on ottanut hyvin tilaa itselleen viime vuosina esimerkiksi kaupunginvaltuustossa ja sen kokouksissa. Muutenkin yritetään saada ääntä kuuluville.

Voimme olla tyytyväisiä näistä nuorista, jotka haluavat ajaa omia sekä muiden nuorten asioita eteenpäin.

Toivoisin, että jatkossa kaupunkia uskallettaisiin kehittää niin, että se olisi toimiva kaikille siellä asuville.