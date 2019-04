Lukijan mielipide: Nykymenolle vaihtoehtoja



Alueellinen eriarvoistuminen jatkuu. On purettu tai ollaan purkamassa toimivia järjestelmiä tuottavuuden ja tehokkuuden nimissä. Kansalaiset ovat kummissaan. Kun palvelut keskittyvät kasvukeskuksiin, kulut kasvavat potilaalla nousevien potilasmaksujen johdosta.

Juha Sipilä vierailullaan Keski-Pohjanmaalla toi esille, että keskusta puolueena on ainoa, joka puolustaa maakuntamme olemassaoloa. Keski-Pohjanmaalla asuvana olen aina puolustanut ja tulen puolustamaan maakuntaamme. SDP puolueena on valmis jatkamaan perusterveydenhuoltouudistusta 18 maakunnan pohjalta. Jopa yksittäiset kunnat voisivat olla järjestäjänä.

Tilanne Keski-Pohjanmaalla on huolestuttava. Perusterveydenhuollon palvelut ovat katoamassa tai uhattuna maakunnan reunamilla. Tämäkö on sitä Sipilän ja hän edustamansa puolueensa politiikkaa?

Kuntiemme ja kaupunkiemme asukkaille on tärkeää, että he saavat asu siellä, missä haluavat ja peruspalvelut ovat saatavilla kohtuuhintaisena jatkossakin. Nyt olisi lopetettava julkisen puolen terveydenhuollon alasajo ja keskityttävä palvelujen saatavuuteen.

Koulutus on ollut maamme ylpeydenaihe. Tämäkin asia on onnistuttu pilaamaan leikkaamalla koulutuksesta. Tilanne alkaa olla sellainen, että resurssit oppilaitoksissa leikkausten johdosta ovat minimissä ja opetuksen laatu on kärsinyt.

Suomen vahvuuksia on ollut, että olemme pystyneet viemään työelämän uudistuksia eteenpäin kolmikannassa. Olemme kunnioittaneet osapuolten näkemyksiä ja vaikka näkemykset ovat hyvinkin kaukana toisistaan olemme onnistuneet löytämään kaikkia osapuolia tyydyttäviä ratkaisuja.