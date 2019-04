Pääkirjoitus: Jos ihmisten ääni ei kuulu, siitä kantavat vastuun myös ehdokkaat ja uudet edustajat



Ennakkoäänestyksen alku tuo eduskuntavaalit askeleen lähemmäksi. Vaikka moni pitää varsinaista vaalipäivää ainoana oikeana tilaisuutena äänestää, on ennakkoon äänestäminen suosittua. Usein kuulee sanottavan, että "jos vaalipäivänä ei jostain syystä pääsekään äänestämään, niin pitää käydä etukäteen".

Tiedetään, että ennakkoäänensä antavat ne suomalaiset, jotka tietävät puolueensa ja ehdokkaansa. Maaseudun varttunut väki äänestää ennakolta. Tämän päivän Keskipohjanmaassa e2 Tutkimuksen Jussi Westinen sanoo, että kyse on eräänlaisesta varmistelun kulttuurista. Nuoremmat tutkivat vaihtoehtoja ja etsivät oikeata ehdokasta jopa loppumetreille.

Puolueet yrittävät vaikuttaa liikkuviin äänestäjiin, joita on tutkimuksen mukaan niin suuri määrä, että he voivat ratkaista lopputuloksen. Ehdokkaat tekevätkin töitä ihan tappiin asti, mutta erilaisilla tavoilla. Yksi luottaa runsaaseen kiertämiseen, toinen valikoi ja harkitsee tarkoin, minkälaisissa tilaisuuksissa esiintyy. Lehtimainonta paperi- ja digilehdissä on runsasta, mutta myös sosiaalisen median kautta kampanjoidaan vaikuttavasti.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tänään alkava ennakkoäänestys päättyy ensi tiistaina, ja silloin noin puolitoista miljoonaa suomalaista on äänestänyt. Eri paikkakunnilla ja Suomen eri osissa innokkuus vaihtelee. Perinteisesti esimerkiksi Lestijärvellä, Halsualla ja Merijärvellä riittää intoa käydä antamassa äänensä jo ennen varsinaista vaalipäivää. Jo vuosia on totuttu seuraamaan Pietarsaaren seudun kuntia täysin päinvastaisesta syystä. Esimerkiksi Pedersöressä tuntuu olevan kunnia-asia hoitaa asiat vaalipäivänä.

Suomessa äänestäminen on helppoa. Äänestäminen on oikeus, jota kaikki eivät käytä. Toisaalta on tietysti syytäkin kysyä, miksi vaikuttaminen ei kiinnosta tai kosketa.

Passiivisten kansalaisten syyllistäminen ei auta. Kun osa suomalaisista jättää äänestämättä, ei kaikkien ääni kuulu vaaleissa ja pahimmassa tapauksessa ei vaalien jälkeenkään. Siitä vastuuta kantavat myös ehdokkaat ja valituiksi tulevat kansanedustajat.