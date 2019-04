Pian saapuvat orvokit – Kiireiset ajat edessä Kokkolan kaupunginpuutarhalla



Suloinen amppelirusokin taimi on ilahduttanut puutarhalla.

Persilja on hyvä täytekasvi kukkaistutuksissa.

Kaupungin puutarhalla vihertää jo kovasti. Puutarhuri Sari Eloranta kertoo, että kasvihuoneissa kesäkukkien kasvatus on jo kovassa vauhdissa.

Kaupunginpuutarhalla vihertää jo kovaa kyytiä, vaikka ulkona kevät on vasta aluillaan. Ensimmäiset pistokkaat saapuivat jo lähes kuukausi sitten ja ne kasvavat jo kovaa kyytiä kukkapurkeissaan lämpimässä kasvihuoneessa.

– On ihanaa päästä nauttimaan vihreydestä jo nyt, kun pihalla on vielä ankeaa. Tämä on kunnon viherterapiaa, toteaa puutarhuri Sari Eloranta katsellessaan ympärille kasvihuoneessa.

Kevään merkit näkyvät jo pikkuhiljaa sisälläkin, esimerkiksi siten, että Eloranta saa avata kasvihuoneen kattoluukkuja ensimmäisiä kertoja.

Kaiken kaikkiaan kaupunkia värittää kesän aikana noin 10 000 kukkaa. Tulevanakin kesänä kukkaistutuksissa nähdään yllättäviäkin täytekasveja: marjantaimia, maustekasveja ja jopa vihanneksia.

– Olisin halunnut istuttaa perunaa, mutta sen kollega kielsi, kertoo Eloranta naureskelleen.

Hän vinkkaa kotipuutarhureitakin istuttamaan syötäviä ja kukkivia kukkia vieri viereen.

– Jos istutuksissa on pelkkää kukkivaa kukkaa, ne syövät toistensa näyttävyyttä. Vihreä taas korostaa kukkivia kukkia.

Jo useampana kesänä muhkea persilja on koristanut kukkaistutuksia kaupunkikeskustassa. Persiljaa kaupungin puutarhalla on kasvatettu siemenestä asti.

– Täällä on satoja persiljan taimia kasvamassa. Se on hyvä täytekasvi.

Persiljan vieressä kasvaa saniaisen taimia, niitä kokeillaan tänä kesänä varjoisemmilla paikoilla.

– Niiden menestymistä seuraan mielenkiinnolla.

Elorannan oma suosikki on jättiverbena.

– Se on metrin korkuinen kukka, kukinta on violetin värinen ja se heiluu tuulessa. Se on pitkäaikainen suosikkini. Viime vuonna oli orpo olo, kun sitä ei saanut mistään.

Naapurihuoneessa talvehtivat muratit, joita ei pistokkaista ehtisi kesäksi kasvattaa.

– Ne ovat helppoja ja takuuvarmoja kukkaistutusten vihertäjiä.

Omassa huoneessaan majailevat kesän kukka-asetelmista näyttävimmät, nimittäin isot kukkapyramidit, joita tuodaan kaupunkikeskustaan. Tulevana kesänä ne komeilevat oranssin, pinkin ja laventelin värisinä.

– Ne ovat meidän silmäteriämme, kertoo Eloranta.

Eloranta kertoo seuraavansa kukkatrendejä ja sitä, mitä muissa kaupungeissa tehdään. Uusia ideoita pyritään tuomaan myös Kokkolan kukka-istutuksiin.

– Emme me muihin verrattuna ole ainakaan mikään takapajula, Eloranta toteaa naurahtaen.

Kaupungin kukka-istutuksilla halutaan myös antaa inspiraatiota kaupunkilaisille ja rohkaista kokeilemaan omissa kukka-istutuksissa jotain uutta.

Vielä kaupunginpuutarhalla on menossa verrattain rauhallinen vaihe. Pistokkaita on saapunut ja saapuu lisää vielä tällä viikolla. Taimien ollessa pieniä, on niiden hoito helppoa.

­– Viikon päästä eivät tunnit päivässä enää riitä, toteaa Eloranta.

Orvokin taimet saapuvat huhtikuun puolessa välissä ja täyttävät kasvihuoneet.

– Se tuoksu on aivan ihana. Hetken niistä saa nauttia ja parin viikon päästä ne ovat jo poissa.

Ensimmäiset orvokit ovat kukkapenkeissä jo vappuna, tietyllä säävarauksella tietenkin.

Eloranta sanoo, että kesäkukkaistutusten suunnittelu alkaa jo viimeistään syksyllä.

Syksyllä tilataan pistokkaita ja valmiita taimia niistä kukista, joita ei itse kasvateta. Tänä vuonna esimerkiksi orvokintaimet tilataan Lindellin puutarhalta.

– Jo kesällä pyörii mielessä ajatukset seuraavasta kesästä ja siitä, mitä silloin voisi tehdä.

Tulevana kesänä testataan jo kukkia, joita halutaan käyttää ensi vuonna kaupungin 400-juhlavuoden kukkaistutuksissa.

– Juhlavuoden väri on oranssi ja testaillemme joitakin lajikkeita jo tänä kesänä ja seuraamme, miten ne pärjäävät. Osa jää tänne kasvihuoneeseen, osa istutetaan kaupungille.

Elorannan mielestä juhlavuoden kukkaistutusten suunnittelu on innostavaa.

– Paljon työtä ja tekemistä se vaatii, mutta on siinä oma säväyksensä.