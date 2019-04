Autonäyttelyssä ihailtavana Teemu Selänteen aiemmin omistama amerikanrauta – Katso kuvat



Järjestävän kerhon kalustosta esillä on Anne-Mari Granvikin -55 Chrysler Kustom, joka näyttää alkuperäiseltä, mutta sen kori on kokenut monia muutoksia. Niistä esimerkkeinä voisi mainita katon madalluksen, takalokasuojien jatkamisen ja takavalojen upottamisen.

American Car Drivers of Kokkolan perinteinen American Car Show -kevätnäyttely tuo Urheilutalolle reilut kolmekymmentä autoa ja saman verran kaksipyöräisiä.

Näyttelyn autovastaava Paul Granvik kertoo, että esillä on esimerkiksi Teemu Selänteen aiemmin omistama -57 Chevrolet Bel Air. Se saapuu näyttelyyn Oulunsalosta.

– Se on Selänteelle joskus vuosituhannen vaihteessa rakennettu ja on edelleen upeassa kunnossa. Se on modernisoitu tekniikaltaan, mutta kori on jätetty alkuperäiseksi.

– Tämä on pienoinen trendi. Ihmiset rakastavat mukavuutta, joten vanhan auton tunnelmaan halutaan yhdistää uuden auton mukavuudet. Nykyaikaisesti toimivalla autolla on kiva kruisailla.

Granvikin mukaan uusvanhat autot ovat haastavia rakentaa. Hän tietää sen, koska työn alla on juuri sellainen projekti.

– Uudenlaisten tekniikkaosien sovittaminen vanhaan koriin vaatii paljon työtä. Oma projekti on ollut työn alla nelisen vuotta ja toivon, että se olisi valmis kesällä 2020.

Granvikin vaimon Anne-Marin -55 Chrysler Kustom edustaa samaa uusvanhaa autotyyppiä. Myös se on modernisoitu tekniikaltaan ja ajettavuudeltaan, minkä lisäksi sen ulkokuorta on muokattu merkittävästi vaikka auto näyttääkin alkuperäiseltä.

Granvikin vaimon auto on ns. ”kustomoitu”, eli sen koria on muutettu. Tehdyistä muutoksista esimerkkeinä voisi mainita mm. sen, että auton kattoa on laskettu, takalokasuojia pidennetty ja takavalot on niihin upotettu.

– Auto on siis 1955 valmistunut, mutta 1996 täysin kustomoitu nykyiseen asuunsa Amerikassa tunnetun rakentajan David Guymonin toimesta. Se näyttää tehdasrakenteiselta ja moni luuleekin, että se on tuollaisena tullut tehtaalta. Sitä on kuitenkin joka paikasta muutettu.

Uutta tapahtumassa on se, että esillä on autoharrastukseen liittyvää tavaraa. Teerijärveläinen harrastaja ja keräilijä Gasoline Shed tuo Urheilutalolle vintage-henkistä tavaraa.

Classic Park -automuseo ja Annen Puoti & Kahvila Kälviältä rakentavat kokonaisuuden, jossa esillä on vanhaa tavaraa ja autoihin liittyvää esineistöä.

– Kruunupyyläinen pinstripe -maalaaja Annika Dahlvik esittelee myös toimintaansa, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Peter Strömsholm.

Tapahtumassa esiintyy Rokkikoulun väkeä ja kahvila on auki.

Näyttely on avoinna lauantaina ja sunnuntaina 13.-14. huhtikuuta. Tapahtumaan on sisäänpääsymaksu, ainoastaan käteisellä.

– Tapahtumassa on käynyt tuhatkunta kävijää vuodessa ja samaa odotetaan nyt, sanoo Strömsholm.

American Car Drivers of Kokkola on rekisteröity yhdistys, joka on perustettu vuonna 1987. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola, ja sen tavoitteena on tukea ja edistää amerikkalaisten autojen harrastamista alueella.

Näyttelyn lisäksi yhdistyksen vuotuisiin päätapahtumiin kuuluu myös 1.5. järjestettävä vappucruising.