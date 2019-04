Hanna Rautio: Aina mielessä

Olisipa vaalit jo ohi. Tämän toissapäiväisen julkilausuman jälkeen vuorossa oli kyseisen kirjoitelman aiheen mietintä. Ja mitä pyöri päässä; eduskuntavaalit, ennakkoäänestys, vaalipäivä, vaalijutut, ehdokkaat, eduskuntapuolueet, pienpuolueet ja Vaasan ja Oulun vaalipiirit. Että revi siitä sitten jotain muuta kirjoitettavaa.

Tiistaina Keskipohjanmaan verkossa julkaistussa eduskuntapuolueiden paikallisedustajien kantoja avanneessa jutussa huomio kiinnittyi lillukanvarsiin. Esimerkiksi SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen käynnistämä keskustelu ekologisesti tuotetun ruoan matalammasta arvonlisäverosta ei saanut juurikaan kannatusta – ei edes oman puolueen vaasalaisedustajalta.

Tästäkin huolimatta vaaleissa ratsastetaan ilmastonmuutoskeppihevosella.

Hakkuukiintiöt 80 miljoonaa kuutiometriä joo, mutta jos yksityiset metsänomistajat eivät halua puita hakata ja myydä liian alhaisen hinnan vuoksi, niin siinähän puolueet vouhkaavat hakkuiden perään. Markkinat ratkaisevat.

Suomalaisten metsien toimiminen hiilinieluna on tietysti tärkeää, mutta jopa Luonnonvarakeskuksen pääjohtaja Johanna Buchert totesi Keskipohjamaalle maaliskuun alussa, että "tärkeintä olisi keskittyä siihen, miten fossiiliset päästöt saadaan painettua alas ja fossiiliset tuotteet korvattua biopohjaisilla."

Samoilla linjoilla on Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n pääsihteeriPetteri Taalas: "Metsänielujen osalta tärkeintä on torjua sademetsien hävittämistä. Pohjoisten havumetsien käyttö ja ruokavalio ovat saaneet suuren roolin keskustelussa, mutta yksin niillä ei ongelmaa ratkaista." Ilmastonmuutoksen torjuminen on ilman muuta merkittävä, kaikkien yhteinen asia, mutta vaaliteesiksi melko populistinen.

Päästöjen nopeaksi hillitsemiseksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun vasemmistoliitosta ehdotettiin raideliikenteen ja linja-autoliikenteen parantamista. Mutta kun bussivuoroja ei kannata maaseudulla ajaa, kun kyytiläisiä ei ole. Edes kanta-Kokkolassa uusi linja keskustasta Heinolankaaren kauppakeskittymään ei kerännyt tarpeeksi asiakkaita. Vaikka kaupunki sai kokeilusta positiivista palautetta, ei 6,25 matkustajaa päivässä ihan kannattavalta kuulosta.

Muina hajatelmina nousi mieleen, että kuinka paljon lähitulevaisuudessa tarvitaan lisää sähköä, jos sähköautojen määrä kasvaa, kuten monella taholla toivotaan. Miten sähkö tuotetaan Suomessa vai joudutaanko se ostamaan maan rajojen ulkopuolelta?

Toivottavasti seuraavan kolumnin aikaan mielessä pyörii jo jotain muuta kuin vaalit.