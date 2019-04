Pääkirjoitus: Perhe-elämä voisi olla rennompaa – Kuka päättää stressistä ja kiireestä?



Joskus tuntuu, että lapsiperheiden elämä on yhtä kiirettä ja stressiä, mutta voisiko se olla toisenlaista.Monesti lapset ottavat paineita koulusta ja vanhemmat töistään.

Usein kuulee puhuttavan lasten ja nuorten harrastusrumbasta, jatkuvasta kuskaamisesta paikasta toiseen ja viikonlopun odotuksesta, jolloin perhe saattaa ehtiä ruokailemaan yhdessä. Minkälaisia toiveita perheillä oikeastaan on omasta arjestaan, entäs lapsilla?

Opetus- ja kulttuuriministeriö uteli koululaisten toiveita mukavasta tekemisestä ja elämästä. Koululaiskysely tehtiin kolmannen kerran. STT:n jutussa kerrotaan, että lasten mukaan kavereiden kanssa on kiva olla, mutta kotonakin viihtyy. Mieluisiin vapaa-ajan puuhiin kuuluvat esimerkiksi ratsastaminen ja jalkapallon pelaaminen.

Koululaiskyselyä varten lapset olivat kiinnostuneita kertomaan ideoitaan siitä, miten koulua ja koulupäivän kulkua voitaisiin parantaa. Tyytymättömät lapset haluavat muuttaa asioita paremmiksi. Neuvotteleva virkamies Iina Berden kertoo yllättyneensä siitä, miten vahvaa kouluun sitoutuminen on. Lapset haluaisivat myös jutella kouluun liittyvistä asioista enemmän. Ykkösenä toivelistalla on koululounas, jonka jälkeen mieluisia asioita ovat välitunnit ja älylaitteiden käyttö.

Ministeriön selvityksessä todettiin, että aikuisten ajanpuute näyttää seuraavan nuoriakin. Neljännes koululaisista toivoo lisää aikaa vanhempien kanssa. Alakoululaisista jopa kolmasosa haluaisi olla vanhempiensa kanssa enemmän kuin nykyään. Lisäksi kaivataan enemmän aikaa kavereiden kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Berden tulkitsee koululaiskyselyn tulosta siten, että suomalaisilla lapsilla on hyvä olla kotona ja että vanhempien ja muiden aikuisten rooli on tärkeä. Elämäänsä tyytyväisillä lapsilla ja nuorilla on muita enemmän kavereita.

Koululaiskysely näyttäisi paljastavan, että lapset ja nuoret kaipaavat elämäänsä varsin tavallisia asioita, kun heidät tekevät tyytyväisiksi vanhempien seura, omat kaverit ja harrastukset. Tätä viestiä kannattaa aikuisten kuunnella kotona ja koulussa. Vapaa-ajan tiukoista aikatauluista ihmiset päättävät yleensä itse.