Jokilaaksojen pelastuslaitos muistuttaa: tulen sytyttäjällä velvollisuus ilmoittaa avotulesta pelastusviranomaisille, huolimaton tulen käsittely ilmoitetaan poliisille

Kevät tuo tullessaan kulotukset ja roskien poltot. Siksi Jokilaaksojen pelastuslaitos muistuttaa, että jos sytytät avotulen, olet myös pelastulain mukaisesti velvollinen tekemään ilmoituksen asiasta. Ilmoitusvelvollisuus koskee kulottamista, roskien polttamista ja kaikkea savua muodostavan avotulen käyttämistä.

Ilmoitukset tehdään www.turvakanava.fi-sivuston kautta "Jätä turvallisuusviesti" -toiminnolla. Linkki löytyy myös www.jokipelastus.fi-sivulta.

Mikäli sähköistä ilmoitusta ei voi tehdä, tulee ilmoitus tehdä virka-aikana lähimmän paloaseman henkilökunnalle. Ilmoitus tulee tehdä vähintään kaksi tuntia ennen tulen sytyttämistä, jotta ilmoitus ehditään käsitellä ja ilmoittajaan ehditään tarvittaessa olla yhteydessä. Yhteyttä otetaan esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tarkennusta tietoihin tai jotain poikkeavaa ilmenee.

Pelastuslaitokselta huomautetaan, että taajama-alueilla puutarhajätteiden polttaminen on kiellettyä. Ilmatieteenlaitoksen antaman maasto- ja ruohikkopalovaroituksen aikana kaikenlainen avotulen teko on kielletty. Pelastuslaki velvoittaa huolelliseen tulenkäsittelyyn, vaikka mikään varoitus ei olisikaan voimassa. Vastuu on aina tulen sytyttäjällä, vaikka ilmoitus olisikin asianmukaisesti tehty.

Pelastusviranomainen ilmoittaa poliisille kaikki tapaukset, joissa avotuli on sytytetty ja ilmoitusta ei ole tehty tai tulipalon tai muun onnettomuuden havaitaan aiheutuneen tahallisesta tai tuottamuksellisesta toiminnasta.

Tuottamuksellisuudella tarkoitetaan huolellisuusvelvoitteen laiminlyöntiä. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi varomaton tulenkäsittely, jonka seurauksena tuli karkaa kulottajalta, huolimattomat tulityöt tai valvomaton ruoanvalmistus erityisesti siinä tapauksessa, mikäli toiminnasta aiheutuu vaaraa toisen hengelle tai omaisuudelle. Poliisi arvioi, täyttyvätkö toiminnassa rikkeen tai esimerkiksi pelastusrikkomuksen tunnusmerkit.

Pelastuslaitos opastaa muistamaan seuraavat asiat avotulen tekemisessä: maasto- ja ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa avotulenteko on ehdottomasti kiellettyä, avotulta ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa, ota huomioon vallitsevat olosuhteet ja sääennuste, esimerkiksi voimakas tuuli voi levittää paloa nopeasti. Lisäksi puhelinta kehotetaan pitämään aina mukana. Älä jätä tulta missään vaiheessa yksin ja huolehdi jälkivartioinnista riittävän pitkään ja pidä alkusammutuskalusto aina lähettyvilläsi.