Salibandyseura Nibacos avasi oman toimiston Kokkolaan – Uusi seuratyöntekijä koordinoimaan toimintaa



Nibacos haluaa ottaa uusia askeleita ja kehittää edelleen toimintaansa ammattimaisempaan suuntaan.

-Ollaan kasvettu sen verran isoksi seuraksi ja toimintaa on paljon, että oli aika palkata osa-aikainen seuratyöntekijä. Tähän asti ollaan tehty talkoohommina kaikki ja haluttiin samalla myös keventää hieman vapaaehtoistyöntekijöiden taakkaa. On oikeasti joku ihminen, jonka saa kiinni päiväaikaan, Nibacoksen puheenjohtaja Juha Nurmela sanoo.

Toimisto tuo omaa näkyvyyttä ja tuo seuran vielä lähemmäksi kokkolalaisia.

– Ollaan tähän asti palaveerattu Kampushallilla tai jonkun kotona. Nyt on selkeä oma paikka, missä kokoustaa ja pitää palavereja. Saamme paperit ja tavarat yhteen osoitteeseen. Toimisto on keskellä kaupunkia ja esimerkiksi katusählyturnauksen aikana se toimii tukikohtana osanottajille, Nurmela jatkaa.

Maanantaina työsuhteen Nibacoksen seuratyöntekijänä aloittanut Satu Rantala puhkuu intoa ennen uutta pestiään.

– Hieno mahdollisuus työskennellä liikunnan parissa. Nibacos on eteenpäin menevä ja positiivinen seura. Pääpaino tulee varmasti olemaan lapsissa ja nuorissa, Rantala sanoo.

Rantalalle lasten liikuttaminen on tuttua omien lasten kautta. Salibandy on tuttua, mutta Rantala on enemmän ollut tekemisissä jalkapallon kanssa. Hän muun muassa pelaa harrastefutista KP-87:n paidassa.

– Olen ollut 12 vuotta töissä Chydeniassa BR-Lelulla, mutta kun yritys loppui olen ollut hetken aikaa työttömänä. Tämä pesti tuli hienoon aikaan ja mahtava päästä työskentelemään hieman erilaisessa työtehtävässä.

Rantala pitää vahvuutenaan asioiden loppuun viemistä.

– Seuratyöntekijä on seuran koordinaattori, joka pitää lankoja käsissään. Kuuntelen niin seurajohtoa kuin seuratoimijoita ja sen mukaan edetään hyvässä yhteistyössä, Rantala suunnittelee.

Miesten edustusjoukkueen kausi päättyi kakkosdivarissa jo lohkovälieriin. Se oli pieni pettymys seurajohdolle.

– Ilman muuta tavoittelemme sarjanousua. Tällä kaudella meillä oli nuori joukkue ja kokemus oli tällä kertaa vielä parempi. Nousu tulee sen kautta, kun jaksamme koko ajan kehittää toimintaa. Ensi kauden joukkuetta kootaan jo valmentaja Toni Paloahon toimesta, Nurmela sanoo.

Viime kausi jäi myös historiaan, kun Nibacoksella oli ensimmäinen C2-joukkueen SM-sarjassa.

– Sieltä on tulossa aikanaan myös edustukseen hyviä pelaajia. Se on myös vahvuutemme, että meillä on hyvin omavarainen joukkue.

Nibacoksen valmennuspäällikkö vaihtuu toukokuun alussa. Jarkko Kallion jättäessä tehtävän vastuun ottaa Janne Männikkö. Männikkö on tullut tutuksi tällä kaudella seuran maalivahtivalmentajana sekä miesten edustusjoukkueen taustoilta.

Toimiston avajaisia vietetään torstaina kahvittelun merkeissä.