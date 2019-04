Kalajokiselle yrittäjälle vaaditaan ehdollista vankeutta ympäristön turmelemisesta – Uutinen julkaistaan uudelleen korjattuna



Keskipohjanmaan, Kalajokiseudun ja Kalajokilaakson digilehdissä julkaistiin torstaina kello 15.16 uutinen Oulun käräjäoikeudessa keskiviikkona 3. huhtikuuta käydystä istunnosta, jossa käsiteltiin syytettä Kalajoella tapahtuneesta ympäristön turmelemisesta. Sama uutinen julkaistiin myös Kalajokilaakson painetussa lehdessä perjantaina.

Uutisessa oli asiavirheitä ja puutteellista tietoa. Julkaisemme uutisen olennaisilta osiltaan uudelleen.

Syyttäjä vaatii käräjäoikeudessa kalajokisen yrityksen silloiselle toimitusjohtajalle 2–3 kuukauden ehdollista vankeustuomiota ympäristön turmelemisesta. Jutussa on kysymys hiekan ja soran ottamisesta alueelta, joka sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Syytteen mukaan yritys otti vuosina 2010–2014 alueelta toistuvasti maa-ainesluvan vastaisesti soraa liian syvältä aiheuttaen muun muassa pohjaveden pilaantumisvaaran.

Syytekirjelmän mukaan Kalajoen kaupunki on antanut yritykselle useita huomautuksia asiasta ja kehotuksia asian korjaamiseen. Yritys on vastineessaan todennut ottojen tapahtuneen erehdyksessä, ja että aliotosta aiheutuneet haitat on niiden havaitsemisen sekä kunnan huomautusten jälkeen korjattu. Syytetty, joka ei enää ole yhtiön johdossa, kiistää syyllistyneensä rikokseen asiassa.

Aiemmassa uutisessa kerrottiin, että syyttäjä vaatii myös yritykseltä rikoksella saavutetun runsaan 31 000 euron rikoshyödyn palauttamista valtiolle. Syyttäjä luopui tästä vaatimuksesta oikeuden istunnossa, koska katsoi yhtiön puolesta tulleen selvitetyksi asia niin kiistattomasti, että vaatimus ei ollut enää perusteltu.

Torstaina kello 20.06 uutista oikaistiin tiedolla, jonka mukaan syyttäjä olisi vetänyt syytteet pois päivää ennen käräjäistuntoa. Tieto ei pidä paikkaansa, vaan syytteet luettiin ja juttua käsiteltiin lukuunottamatta mainittua rikoshyödyn palauttamista.

Käräjäoikeus antaa jutussa päätöksen 23. huhtikuuta.