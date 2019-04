Lukijan mielipide: Vastuullisuutta politiikkaan



Eduskuntavaalien alla ilma on sakeana erilaisia vaatimuksia ja lupauksia satasista miljardeihin sekä lukuisia kieltoja ja rajoituksia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Tämän lisäksi on vielä niitäkin, jotka ”demokratian nimissä” etukäteen ilmoittavat, kenen kanssa he voivat tehdä yhteistyötä hallituksessa ja kenen kanssa ei.

Tarkastellaanpa asioita laajemmin. On hienoa, että maamme talous ja työllisyys on saatu vahvaan nousuun. Se ei ole tapahtunut helpolla, vaan on edellyttänyt kovia päätöksiä. Meidän tulee muistaa, että voidaksemme jakaa ”ylimääräistä” sinänsä tärkeisiin kohteisiin talouden ja työllisyyden pitää edelleen parantua.

Työllisyysasteen nousu 75 prosenttiin on välttämätöntä voidaksemme turvata nykyisen kaltaiset peruspalvelut. Tämä on yksi suurimpia lähitulevaisuuden haasteitamme. Emme voi elää velaksi – emme yksityisesti, emmekä kansakuntana.

Ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä käytössämme on maailman paras osaaminen. Globaalisti ratkaisu ei löydy kielloista ja rajoituksista, vaan laajemmasta näkemyksestä, joka avautuu uuden teknologian ja hiilinielujen lisäämisen kautta. Vesi-, tuuli-, aurinko-, aalto- ja ydinvoimaa tarvitaan maailmanlaajuisesti paljon lisää. Mutta nämä eivät vielä poista hiilidioksidia ilmasta. Siihen tarvitaan koko maailmaa koskeva metsitysohjelma ja lisäksi erityisen tehokkaasti hiilidioksidia sitovien kasvien käytön lisäämistä pelloilla ym.

Viime viikkojen paras uutinen onkin ollut, että vuosina 2000–2017 maapallon vihreä ala on kasvanut viidellä miljoonalla neliökilometrillä. Vauhtia pitää vain tehostaa ja nopeuttaa. Pian alkava EU-puheenjohtajuuskausi tarjoaa Suomelle erinomaiset mahdollisuudet edistää tätä asiaa. Eduskuntatalon graniittipylväissä roikkumisen ja haihattelun sijaan on ryhdyttävä käytännön toimeen ja työhön.

Olen asunut ja työskennellyt ulkomailla 14 vuotta. Voin omasta kokemuksestani sanoa, että Suomi on käsittämättömän hyvä ja hieno maa! Vaikka meilläkin on epäkohtia ja puutteita, on hyvä tiedostaa se tosiasia, että Suomen kaltainen elintaso on maailmanlaajuisesti harvojen etuoikeus. Pienessä maassamme tarvitaan rakentavaa yhteistyötä eri puolueiden välillä tulevista haasteista selviämiseen. Vierastan sitä, että ”ideologiselta” pohjalta ruvetaan etukäteen sulkemaan pois hallitusyhteistyöstä joitakin puolueita.

Politiikassa on välttämätöntä tehdä kompromisseja, jotta isojen ongelmien ratkaisuissa voi päästä eteenpäin. Iso-Britannian ja osittain Ruotsinkin hallituksen muodostamisen vaikeudet kuvaavat tilanteen kehittymistä, kun ei ole selkeää päämäärää, mihin suuntaan kansakunnan on kuljettava.

Tosiasiat on tunnustettava ja sen pohjalta tehtävä tarvittavat ratkaisut. Toivottavasti pystymme edelleen toimimaan rakentavassa yhteistyössä kaikkien puolueiden kanssa – vain ja ainoastaan Suomen parhaaksi.

Jukka Paananen

Eduskuntavaaliehdokas (kd.)

Kokkola