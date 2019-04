Rasteja etsitään koulusta Kokkolassa – Sisäsuunnistus on maanantairastien avaustapahtuma



Lauantain sisäsuunnistuskilpailussa rasteja etsitään koulun käytäviltä, portaikoista sekä opetustiloista.

Ammattikampuksella lauantaina järjestettävä sisäsuunnistus on Kokkolan Suunnistajien maanantairastien avaustapahtuma. Kilpailu järjestetään samassa paikassa kuin vuosi sitten.

-Kilpailuissa on kaksi rataa. A-radan pituus on reilu kilometri. B-radan mitta on reilu puoli kilometriä, kilpailujen ratamestari Mikko Poutanen kertoo.

Poutanen vakuuttaa, että radat ovat suhteellisen haastavat. Rastivälit ovat lyhyet, joten tarkkana on oltava. Myös korkeuseroja löytyy.

-Rastit löytyvät koulurakennuksen kolmesta kerroksessa ja niitä on paljon. A-radalla on yli 20 rastia. Lyhyemmältä B-radaltakin löytyy yli 15 rastia, Poutanen sanoo.

Kilpailussa käytettävän kartan pohjana on koulun pohjapiirustus, johon Terho Taarna ja Timo Hongell ovat tehneet tarvittavat lisäykset ja korjaukset.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ensimmäistä kertaa sisäsuunnistuskilpailujen ratoja suunnitellut Mikko Poutanen kertoo, että hän on pyrkinyt sijoittamaan rastit helposti havaittaviksi.

-Jokaiselle rastille pitää olla hyvä tulla ja mahtua kunnolla leimaamaan.

Rastien sijoittelussa Poutanen on huomioinut myös koulun portaikot.

-Olen pyrkinyt siihen, että portaikoissa ei tule jatkuvaa ylös-alas hyppimistä. Peräkkäiset rastit löytyvät useimmin samasta kerroksesta.

Ratamestari kertoo pohtivansa edelleen, miten paljon rasteja hän sijoittaa koulun opetus- ja luokkatiloihin.

-Luokkatilojen käytössä on huomioitava muun muassa ovet, Mikko Poutanen sanoo.

Iltapäivällä kolmen aikaan käynnistyvän kilpailun toimisto, lähtö ja maali ovat sisääntulokerroksessa.

Maanantairastit jatkuvat heti lumien lähdettyä. Huhtikuun 20. päivänä etsitään rasteja Harriniemessä, jossa on neljä ratavaihtoehtoa. Huhtikuun lopulla on rastitapahtumia myös Patamäessä, Kemirantiellä ja Hopeakivenlahdentiellä.