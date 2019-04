Black Sabbathin Tony Iommi, Liverpool-tähti Ian Rush ja Ruotsin ex-pääministeri Göran Persson puhumaan Kokkolaan – Kipinän pääpuhujat julkistettiin



Legendaarisen englantilaisen bändin Black Sabbathin kitaristi Tony Iommi on syyskuussa Kokkolassa järjestettävän Kipinä-tapahtuman pääpuhuja. Muina puhujina ovat Liverpool-tähti Ian Rush ja Ruotsin ex-pääministeri Göran Persson.

– Kyllä tässä on tehty todella paljon töitä puhujien eteen. Kattaus on todella monipuolinen. Nyt on erittäin onnellinen olo. Tony Iommi on rockpiireissä todella suuri nimi ja Ian Rushin tuntevat kaikki vähänkään jalkapalloa seuraavat. Göran Persson tuo taas syvyyttä entisestään tapahtumaan. Tässä täytyy olla koko sydämellä ja intohimolla mukana, jotta kaikki saatiin toteutettua, Kipinä Event Oy:n Erica Roiko hehkuttaa.

Työt esiintyjien eteen aloitettiin viime vuonna.

– Kyllä vastauksia odotettiin kauan ja kokonaishintalappu on kuusinumeroinen luku. Viime vuoden tapahtuma, jossa pääpuhujana oli Bruce Dickinson oli menestys. Uskon pomminvarmasti, että liput menevät nytkin kaupaksi.

Kipinä on täysin englanninkielinen, joten kaikki oheis- ja mainosmateriaali on myös englanninkielistä. Jäähalliin mahtuu 2500 kuulijaa. Lipun hinnat vaihtelevat reilusta 200 eurosta yli 300 euroon. VIP-lippu maksaa 522 euroa.

– Tapahtuman kohderyhmänä on koko pohjoismainen rock-henkinen bisnesväki.

Tapahtuman teema on ilmastonmuutokseen pureutuva Business-Inspiration-Climate Change. Tapahtuman juontaa Jone Nikula.

– Kipinän kantavina aiheina ovat eettisyys, vastuullisuus ja luontoon liittyvät arvot. Jokaisella puhujalla on omanlainen tarinansa kerrottavana.

Tilaisuuden muut puhujat ovat vaihtoehtoisen kuntoutusmenetelmän kehittänyt tohtori Rajul Vasa, kuuro räppäri Signmark (Marko Vuorenheimo), Madventuresista tutut Riku Rantala ja Tunna Milonoff, Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg, keksijä ja säveltäjä Perttu Pölönen ja paikallista palkittua muovinkeräyslaitetta markkinoiva Janne Saarikko.

Tapahtuma järjestetään Kokkolan jäähallissa 5.syyskuuta.

Vaikka Roiko on juuri saanut julkistettua puhujat, on hänellä alkanut jo seuraavan vuoden esiintyjien haaliminen. Kipinä 2020 -tapahtumaan pääpuhujaksi kaavaillaan ”Arnold Schwarzeneggerin kaltaista tyyppiä”.

– Yhteistyökumppanit ovat tietenkin elinehto näin suuren mittaluokan esiintyjien ja puhujien hankkimisessa. Onneksi kumppaneita on ollut hyvin mukana ja he ovat uskoneet tähän työhön, Roiko kiittelee.

Erica Roiko haluaa Kipinälle Pohjoismaiden suurimman konferenssin tittelin