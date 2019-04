Antti Savela: Ympäristöä koskevassa vaalitentissä menivät puurot ja vellit sekaisin – Arvon poliitikot: Mars Helsingin maa- ja metsätieteelliseen selvittämään faktat

Viime viikolla torstaina eduskuntapuolueiden ehdokkaiden ympäristötenttiä Yleltä katsoessani meinasi mennä hermot.

Ensinnäkin, Paavo Väyrynen on oikeassa siinä, että jos kaikki eduskuntapuolueet kutsutaan keskustelemaan, siellä pitäisi olla edustettuna kaikki ryhmät, siis myös Väyrynen ja Liike nyt eli Hjallis Harkimo.

Mutta tämän takia yöunet eivät menneet. Ne menivät keskustelun vuoksi, joka oli mielestäni ala-arvoinen. Paneelin puheenjohtajat olivat ok, mutta vastaajat eivät. He olivat ilmeisesti puolueidensa ympäristövastaavia, mutta jos tässä oli puolueiden ympäristötieto, niin oikein hirvittää, millä tiedon tasolla muut ehdokkaat vaalikenttiä kiertävät.

Suomessa on kaksi asiaa, mitkä ovat ekologisesti onnistuneet. Toinen on metsänhoito ja toinen on maatalous. Nyt tuntui, että juuri nämä suomalaisen puhtauden ja ympäristötietouden malliesimerkiksi loattiin maan rakoon. Siltä ainakin vaikutti.

Jos ja kun suomalainen maanviljelijä raivaa peltoa, se on aivan totta yleensä turvepohjaista maata, tavallisesti rämettä. Kuitenkin pelto viherpeitteellä, jollaista nurmiviljelyyn erikoistunut Keski-Pohjanmaa on, sitoo erinomaisen hyvin hiilidioksidia, ja ehkä jopa paremmin kuin kituliaalisti kasvava rämeinen metsä. Koskelan Jussin tapaisia aavan suon kuokkijoita ei ole enää muualla kuin Täällä Pohjantähden alla -elokuvassa. Ja nyt lisää järkyttäviä mielipiteitä: Timo Koivusalon versio on parempi kuin Edvin Laineen sinällään huokea suoritus.

Tärkein ohje mitä yhdeksän suurimman puolueen "ympäristöasiantuntijoille" voi antaa, on ohjata heidät maa- ja metsätieteelliseen Helsinkiin selvittämään faktat maatalouden päästöistä ja siitä miten niitä voi vähentää.

Siinäkin panelistit puhuivat mitä sattuu, kun he olivat laajalla joukolla mädättämällä lannasta vain biokaasua, "jottei sitä tarvitse pellolle levittää". Millä sitten ruoka kasvatetaan, öljystä tehtävällä lannoitteellako? Lehmän lanta on tärkein lannoite karjatiloilla.

Moni "ympäristötietäjä" asettui kannattamaan WWF:n ekologista ruokalautasta kananmunan ja maidon ja punaisen lihan välttelyllä. Voi kunpa ilmastonmuutos voitaisiinkin perua ruokkimalla Suomen armeija ja koulua käyvä nuoriso kukkakaalipirtelöllä (copy right toimitusministeristöministeri Jussi Niinistö). Jos Jouko Turkka vielä eläisi, hän toteaisi vahvasti eläytyen ja silmät suurella "sinähän häpäiset ittesi, sinä häpäiset ittesi".