Lukijan mielipide: Puumala toimii oikeudenmukaisesti – Vastaus Smedmanille ja Istoalukselle



Rainer Smedman ja Tiina Isotalus kysyvät Keskipohjanmaassa (5.4.) keskustajohtoisten hallituksen ja kansanedustaja Tuomo Puumalan tekemien toimien oikeudenmukaisuuden perään.

Ihmettely tuntuu vähintäänkin omituiselta. Demariaktiivit tuntuvat katsovan tehtyä politiikkaa tarkoituksellisen yksipuolisesti.

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta keskusta on tehnyt useita tärkeitä toimia eriarvoisuuden vähentämiseksi ja oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi. Tuomo Puumala on ollut niiden keskeinen edistäjä keskustan sisällä.

Tämän vaalikauden alussa keskustajohtoinen hallitus sai johdettavakseen maan, jossa työttömyys ja julkinen velka olivat jatkuvassa kasvussa. Edellisen demari-kokoomushallituksen ratkaisu oli jatkuvien veronkorotusten ja näivettävien leikkausten tie. Tämä oli myrkkyä. Emme päässeet valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) johtamalla talouspolitiikalla mukaan kansainvälisen talouden myönteiseen vireeseen. Työttömyys oli läsnä monessa suomalaisperheessä.

Merkittävin oikeudenmukaisuutta tällä vaalikaudella vahvistanut asia on ollut työllisyyden lisääntyminen 140 000 uudella työpaikalla. Tämä on tuonut toimeentuloa ja turvaa moneen suomalaiseen kotiin. Parantuneen tilanteen taustalla on ennen kaikkea Sipilän hallituksen toimet. Tätä arviota tukevat useat tutkimukset.

Työllisyyden vahvistuminen on tuonut myös liikkumavaraa Suomen talouteen. Tämä on mahdollistanut useiden oikeudenmukaisuutta edistävien toimien tekemiseen. Pienimpiin eläkkeisiin on tehty yhteensä 38 euron kuukausittaiset korotukset. Pienituloiset on vapautettu kokonaan Yle-verosta. Omaishoitajille on tullut oikeus vähintään kahteen lomapäivään kuukaudessa.

Perheiden arkea on helpotettu. Pienimpiin äitiyspäivärahoihin on tullut lähes 100 euron kuukausittaiset korotukset. 7000 uutta perhettä on vapautettu päivähoitomaksuista. Opiskelijat on tuotu yleisen asumistuen piiriin. Tämä on parantunut useiden opiskelijoiden toimeentuloa. Tiukoilla oleville opiskelijaperheille on tullut 75 kuukausittainen huoltajakorotus.

Nämä toimet eivät tarkoita, että Suomi olisi valmis. Tehtävää oikeudenmukaisuuden lisäämiseksi riittää edelleen paljon. Suunta on kuitenkin oikea. Ensi vaalikaudella on huomattavasti paremmat mahdollisuudet edistää yhteistä hyvää, kun Suomen talouden perusta on saatu kuntoon.

Rahaa ei ole vieläkään törsättäväksi, mutta leikkausten sijaan voidaan tehdä monia täsmätoimia suomalaisten arjen parantamiseksi. Keskustaa ja sen vahvaa vaikuttajaa Tuomo Puumalaa tarvitaan eduskunnassa näiden toteuttamiseksi.

Anneli Palosaari

Keskustan Kokkolan kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Tapio Pajunpää

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen jäsen

Kokkola (Lohtaja)