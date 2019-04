Lukijan mielipide: Eriarvoisuus on läsnä ihmisten elämässä



Eriarvoisuus on läsnä meidän kaikkien elämässä tavalla tai toisella. Eriarvoisuus, joka on läsnä lasten ja nuorten elämässä on monin tavoin leimaavaa ja elämässä etenemistä hankaloittavaa. Onneksi meillä on monia tapoja auttaa heitä ja vähentää heidän kokemaa eriarvoisuutta.

Usein kaikkia näitä edellä mainittuja yhdistää yksi elementti ja se on perhe. Perheen sosioekonominen asema vaikuttaa vahvasti lapsen varhaisiin kokemuksiin ja niihin resursseihin, joita lapsella ja nuorella on käytettävänään. Toimiva perhe voi olla vahva tukirakenne ja eriarvoisuutta ehkäisevä tekijä, se voi myös siitä huolimatta olla itsessään riittämätön voimavara ja silloin tarvitaan yhteiskunnan tukea.

Lapsiperheköyhyys on Suomenkin kaltaisessa ”hyvinvointivaltiossa” realiteetti ja suuri ongelma. Tälläkin hetkellä noin 150 000 lasta elää köyhässä perheessä ja köyhyys on valitettavasti periytyvää. Lapsena koetun köyhyyden vaikutukset ulottuvat pitkälle aikuisuuteen ja ne ovat laajat, ne rajoittavat, karsivat opiskelu- ja harrastusvaihtoehtoja, asettavat lapset ja nuoret lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan, lisäävät syrjäytymisen riskiä ja vaikuttavat kielteisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Heidän asemaansa nykyhallitus on kurjistanut entisestään, ja meillä ei ole siihen enää missään nimessä varaa.

Jo varhaiskasvatuksessa lapsen vanhempien työllisyystilanne asettaa lapsen eriarvoiseen asemaan, vaikka varhaiskasvatuslaki alkaa sanoilla ”Tässä laissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen”.

Kaikista köyhimpien perheiden turvautuessa toimeentulotukeen, lasketaan lapsilisät toimeentulotukea haettaessa tuloksi, mikä on käytännössä totta, koska köyhällä kaikki saadut rahat menevät suoraan tililtä suuhun, mutta se ei muuta sitä, että käytäntö on vääristynyt ja lasta kohtaan epäreilu.

Meidän on turvattava lapsiperheiden hyvinvointia ja pärjäämistä tukevien tukitoimien riittävät resurssit. Meidän on varmistettava, että yhteiskuntamme rakenteet tukevat oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta kaikille, syntymästä asti.

Roy Pietilä

Nuoriso-ohjaaja

Kokkolan Vasemmiston pj.

Eduskuntavaaliehdokas