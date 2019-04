Sunnuntaina se alkaa – KPV:n pitkä odotus päättyy, kun jalkapalloliiga puhalletaan käyntiin Seinäjoella



Sunnuntaina se viimein alkaa ja samalla kertaa päättyy KPV:n pitkä, liki 30 vuotta kestänyt odotus noususta maan korkeimmalle sarjatasolle. KPV aloittaa tämän kauden jalkapalloliigan evakossa Seinäjoella, jossa joukkue pelaa kolme huhtikuun kotipeliään.

KPV:n avausvastustaja sunnuntain pelissä on Tampereen Ilves, joka sijoittui viime kaudella sarjassa viidenneksi. Asiantuntija-arvioissa KPV on etukäteen sijoitettu Veikkausliigan jälkipuoliskolle, mutta esimerkiksi Suomen cupissa joukkue on ehtinyt näyttää iskukykynsä. Viime viikonloppuna KPV eteni cupissa jo välieriin.

Lisää KPV:n esityksestä Seinäjoella jo sunnuntaina Keskipohjanmaan verkkosivuilla. Verkosta löytyy niin ennakkotunnelmia kuin juttuja itse ottelusta.

Tänä viikonloppuna kesä- ja talvilajit lyövät kättä, kun maan huippuhiihtäjät ratkovat viimeisten SM-mitalien kohtalon Ylitorniolla. Lauantain viesteissä ja sunnuntain pitkillä matkoilla on mukana myös keskipohjalaisparhaimmistoa.

Salibandyssa Blue Foxin naiset aloittavat lauantaina Uudessakaarlepyyssä karsinnat noususta B-liigaan. Saman seuran miehet puolestaan jatkavat karsintaa divarinoususta.