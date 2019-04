Lukijan mielipide: Demariehdokkaat katse menneisyydessä



Olen seurannut mielenkiinnolla eri puolueiden ehdokkaiden kirjoituksia ja mainontaa. Positiivista on ollut useimpien katsominen tulevaisuuteen. Sipilän hallituksen aikana talous ja työllisyys on saatu nousuun ja suomalaiset ovat tutkimusten mukaan maailman onnellisin kansa. Poikkeuksen tulevaisuuteen katsojiin muodostavat demariehdokkaat, jotka kulkevat huomiseen selkä edellä.

Varsinkin Petri Partanen näyttää jääneen pahasti tuleen makaamaan kiky-poteroonsa. Partanen jaksaa arvostella Kiky-sopimusta, jonka allekirjoittajina olivat lähes kaikki ammattiliitot (pl SEL, AKT, Rakennusliitto).

Kiky-sopimus oli osa sitä pa-kettia, joka toi 140 000 työpaikkaa eli 100 työpaikkaa jokaiselle päivälle hallituksen elinaikana. Apuna Partasen itkuvirressä on verovapailla ay-varoilla elävä, vaalimainoksia maksava ja äänestäjille coctail-iltoja illallisineen tarjoava SAK:n organisoima ja rahoittama ”vapaiden valtakunta”.

Jutta Urpilainen toimii oppimestarina koulutus- ja sotekysymyksissä arvostellen hallituksen tekemisiä. Urpilainen unohtaa että hänen valtionvaraiministeriaikaansa talouskäppyrät sojottivat alaspäin eikä Suomi päässyt eurooppalaiseen nousuun mukaan. Silloinen demariopetusministeri Krista ”Jarru” Kiuru leikkasi keskipohjalaiselta koulutukselta enemmän kuin kukaan koskaan ja osa leikkauksista kohdistui voimakkaana vielä tällekin vaalikaudelle.

Osa näistä leikkauksista onneksi Sipilän toimesta peruttiin. Jos taas SDP:n aikanaan ajama sotemalli olisi toteutunut, olisi oma keskussairaalamme jonkinlainen isomman alueen sivutoimipiste, jossa kyllä leikattaisiin, mutta vain kuluja. Positiivista on toki, että demarit ovat huomanneet 18 alueen mallin hyvyyden, ja pitävät sitä lähtökohtanaan jatkossa.

SDP on ollut Suomen historiassa merkittävä tekijä. Puheenjohtaja Antti Rinteen aikana puolue on valitet-tavasti luisunut ei-liikkeeksi, jolle keskeistä on vain omat valtapyrkimykset. Demarit osaavat kyllä jakaa hyvivointikakkua ansiosidonnaisesti, mutta kakun kasvattamiseen heillä ei mielenkiintoa riitä.

Erkki Hänninen

Kälviä