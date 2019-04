Tiina Ruotsala: Ajan autolla töihin Kokkolan keskustaan enkä pode huonoa omaatuntoa pysäköidessä



Jo vain sitä tulee syntinen olo kun parkkeeraa autoaan kaupungin keskustassa.

Kokkola-lehti uutisoi helmikuussa, että Chydenian lämpimässä hallissa on siirrytty maksimissaan kahden tunnin pysäköintiin. Kiinteistöpäällikkö kertoi, että tällä haluttiin lopettaa väärinkäytökset eli kiekkojen pyörittämiset ja autojen siirtelyt. Hallia käyttivät naapurikiinteistöjen asukkaat ja työntekijät pitkäaikaiseen pysäköintiin, vaikka se on tarkoitettu kauppakeskuksen asiakkaille, ja asiakkailta on viety parkkipaikat.

No jopas. Olen viisi vuotta käynyt töissä keskustassa omalla autolla. Vielä koskaan en ole törmännyt Chydenian lämpimässä ja pölyisessä hallissa tilanteeseen, että en olisi saanut autoani parkkiin. En edes jouluruuhkissa. Pari päivää sitten parkkeerasin maan alle autoni. Kahden tunnin parkkiaikako oli syynä, mutta siellä oli alle kymmenen autoa parkissa.

Ei taida mennä kauppakeskuksen yrityksillä kovin hyvin...

Kiinteistöpäällikön mielestä kaupungin keskusta on tarkoitettu vain yritysten asiakkaille. Hänelle tuskin tulee mieleen, että me kaupungissa työssä käyvät, joiden on pakko tulla autolla töihin, olemme myös näiden liikkeiden asiakkaita. Maksamme veromme kaupungille mukisematta, mutta emme saisi jättää autoa keskustaan, koska sen omistavat yritykset.

Valitettavasti Kokkolan joukkoliikenne ei ole esimerkiksi Helsingin tasoa. Meillä eivät suihki metrot ja paikallisjunat, raitiovaunuista puhumattakaan. Ja vaikka joidenkin mielestä kaupunkiliikenteen seiskalinjassa on jotain legendaarista (itse en ole vielä kolmen vuosikymmenen aikana ymmärtänyt tämän linjan ainutkertaisuutta) niin se ei valitettavasti riitä. Meidän on pakko ajaa autolla töihin.

Voi mitenkäs se homma toimiikaan? Me syntiset kurjat käymme siirtämässä autojamme ruokatunneilla ja kahvipausseilla. Varsin usein vaateliikkeen läpi kävellessä on tullut ostettua perheelle asu jos toinenkin, mutta sitähän ei lasketa, koska työpaikka keskustassa tekee meistä ei-toivottuja henkilöitä.

Toki voisin mennä tukkimaan pirssini rautatieaseman ajattomille paikoille, mutta en halua olla ruuhkauttamassa ahdasta aluetta.

Ei vainenkaan! En tunne itseäni syntiseksi saatikka kurjaksi siirrellessäni autoani työpäivän aikana paikasta a paikkaan b. En pode yhtään huonoa omatuntoa. Tosin siellä kellarissa parkkeeraan vähemmän, mutta onhan niitä muitakin liikkeitä, joista pesueelle vermeitä ostaa.