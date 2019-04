Lukijan mielipide: Keski-Pohjanmaa tarvitsee oman maakunnan ja kansanedustajia



Viime päivät ja viikot osoittavat, että kevään eduskuntavaalit voivat olla hyvin arvaamattomat. Nyt jos koskaan pitää unohtaa pikkupolitikointi, ja sen sijaan nähdä ne isot asiat, joihin nämä vaalit vaikuttavat.

Keski-Pohjanmaa on pieni maakunta, jonka edunvalvonta lähtee siitä, että me itse pystymme omilla äänillämme turvaamaan keskipohjalaisten kansanedustajien läpipääsyn näissä vaaleissa.

Muualta vaalipiiristä ei apuja juurikaan ole odotettavissa. Ainakin me Lestijokilaaksossa olemme olleet tyytyväisiä, että meillä on Lestijokilaakson ja Keski-Pohjanmaan edustaja ja ministeri Mika Lintilä Arkadianmäellä.

Nykytilanteessa, jossa uhkana leijuu maakuntien määrän karsiminen, on tärkeä muistaa Suomen keskustan rooli. Keskustalaiselle pääministerille Juha Sipilälle Keski-Pohjanmaan maakunnan olemassaolo oli kynnyskysymys hallituksen jatkolle syksyllä 2015.

Miksi oma maakunta on tärkeä? Siksi, että jos joudumme osaksi jotain muuta maakuntaa, se tarkoittaa monien palveluiden karkaamista yhä kauemmaksi. Meille keskipohjalaisille merkittävin on oma keskussairaala, jonka toimintaa meidän tulee edelleen kehittää järkevillä koko maakuntaa palvelevalla päätöksenteolla.

Kun puhutaan elinvoimasta, Kokkolan satama on mainio esimerkki toimijasta, jonka kehittämistä nykyinen hallitus on toimillaan edistänyt. On tärkeätä, että meillä on maakuntakeskus Kokkola, joka puolestaan maakuntakeskuksen roolissaan tarvitsee ympärilleen elinvoimaisen maakunnan.

Toivonkin, että me keskipohjalaiset teemme äänestyskopissa ratkaisuja, jotka vaikuttavat oman maakunnan menestymiseen.