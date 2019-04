Lukijan mielipide: Hoivapalvelut suurimpia aiheita



Näiden vaalien yksi suurimpia puheenaiheita on ja pitääkin olla hoivapalveluiden kuntoon laittaminen. 2016 vuodesta kuntataloudesta on leikkaantunut liki miljardi euroa, joka näkyy ja tuntuu myös täällä Soiten alueella. Tähän vaikuttaa ennen muuta kiky-sopimus ja indekseihin tehdyt leikkaukset. Soitessa haetaan kuntatalouden ongelmien vuoksi yli 10 miljoonan euron säästöjä vuositasolla.

Julkisuuteenkin on saatettu tieto, että säästöjä haetaan ensisijaisesti vanhusten hoivapalveluista. Tämä on täysin edesvastuutonta toimintaa. Toimenpiteiden alle on tulossa niin Kannuksen kuin Tunkkarinkin vuodeosastot ja ainakin Lestijärven palvelukeskus Kotipirtti.

Tehostetun palveluasumisen yksikön muuttaminen senioriasunnoiksi ei ole ongelmaton asiakkaiden kunto huomioiden. Mihinkä sijoitetaan ne vanhukset, jotka eivät pärjää ilman valvontaa?

Vuodeosastojen lakkauttaminen ja vuodeosastopaikkojen vähentäminen herättää sekin paljon kysymyksiä. Mihin jatkossa sijoitetaan keskussairaalasta potilaat, jotka on ohjattu Tunkkariin tai Kannukseen? Sairaalassa ei voida pitää tilan puutteen vuoksi.

Nämä ovat kysymyksiä joihin päättäjiltä täytyy vastaukset löytyä, mikäli suunnitelluista palveluiden heikennyksistä aiotaan pitää kiinni. Kotihoitoon panostaminen ei ole ratkaisu pidemmän päälle ollenkaan.

Jo nyt kotihoidon kustannukset ovat joissakin kunnissa nousseet huomattavasti, joka ennestään hankaloittaa tilannetta.

Toivon Soiten päättäjiltä malttia ja inhimillisyyttä päätöksentekoon. Koko maakunta ja sen ihmiset tarvitsevat palvelunsa, asuivat he sitten Kokkolan keskustassa tai jokilaaksojen alkulähteillä.

Palveluiden tuottamiseksi tarvitaan rahaa. Ensimmäiseksi valtiovallan on huolehdittava riittävä rahoitus sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämiseksi kunnissa ja maakunnissa.

Se ei ole ongelma, kyse on arvoista ja halusta hoitaa asia kuntoon. Ylikansalliset espericaret ja attendot vievät kaikenaikaa suomalaisten verovaroja pois Suomesta.

Tämä on estettävissä verotuksen keinoin. Verotuksen painopistettä on kokonaisuudessaan muutettava pienituloisia suosivaksi, olkoon kyse pienistä ansio-tai pääomatuloista.

Hoivapalveluiden kuntoon laittaminen on kaikkien yhteinen etu. Inhimillisyyttä tarvitaan päätöksentekoon.