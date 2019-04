Juha Savela: KPV:n pitkä odotus päättyy

Jopa Suntissa on ehtinyt valua melko paljon vettä aikana, jolloin KPV ei ole pelannut maan korkeimmalla sarjatasolla. Noin sukupolven mitta – liki 29 vuotta – ehti kulua ennen kuin pitkä odotus päättyy. Se päättyy sunnuntaina, kun KPV-humppa lähtee soimaan Seinäjoella Sarajärven stadikalla. Voi olla, että "kylymät värreet" kulkee sillä hetkellä muutaman muunkin kuin Laitisen Matin käsivarsilla.

Viime syksyn liiganousu tuli kaikin puolin kreivin aikaan. Vai miltä vaikuttaisi tilanne, jossa KPV olisi jälleen ollut valmistautumassa Ykköseen? Motivaatio olisi pitänyt kaivaa aika syvältä. Sitäkin voi kysyä, keneltä motivaatiota olisi pitänyt kaivella.

Onneksi nuo kysymykset ovat turhia.

Mitä sitten tulevalta liigakaudelta voi KPV:lta odottaa? Tietysti korkeampi sarjataso asettaa eri tavalla testiin niin pelaajat, valmennuksen kuin organisaationkin. Ykkösessä KPV oli lähtökohtaisesti voittajasuosikki liki jokaisessa pelissä, nyt liiganousijan statuksella tilanne on toinen. Kentälle mennään moneen kertaan haastajana, tappioihinkin on varauduttava. Niitäkin on opittava sietämään – myös kannattajien.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kun silmäilee eri asiantuntijaveikkauksia, KPV:lle tarjotaan paikkaa liigan jälkipuoliskolta. Aika monessa arviossa KPV löytyy karsijan paikalta. Se on tarkemmin ajateltuna hyvä lähtökohta kauteen myös joukkueen motivoinnin näkökulmasta.

Nyt on aika näyttää mistä nousijajoukkue on tehty.

Harjoituskaudella pelatussa Suomen cupissa KPV on ehtinyt näyttää, että taso riittää pääsarjaan. Hyppysissä on jo välieräpaikka, jonka myötä eurokentät eivät ole enää kuin kahden voiton päässä. Toki cupin peleistä valtaosa pelattiin halleissa ja joukkueiden kokoonpanot eivät olleet valmiit, mutta siitä huolimatta tulokset ovat myös antaneet itseluottamusta: Pallo-Veikkojen ei tarvitse lähteä liigaan nöyristelemään.

Toki cupin tuloksilla on myös toinen puoli. KPV on tullut muille joukkueille tutummaksi, eikä sitä vastaan nyt tulla ns. takki auki. Yleensä alkukausien trendi on ollut, että nousijat keräävät ison osan pisteistään keväällä, kun ne ovat muille vielä uusia tuttavuuksia. Tulosten takaa voi löytyä myös nousijaan kohdistuvaa vähättelevää asennettakin.

Olosuhteiden vuoksi KPV joutuu antamaan tasoitusta, kun se pelaa huhtikuun kotipelinsä Seinäjoella. Valmentaja Jarmo Korhonen on luonnehtinut tilannetta valtavaksi haasteeksi. Sitä se tietysti on, mutta asiaan on ehditty valmistautua. Sitä paitsi cupissakin vieraspelit sujuivat hyvin, miksei sitten nyt.

Toki kotipelit vieraskentällä -asetelma luo pohjaa myös uhkakuville, joissa nousija saa kauteen huonon startin ja avauspinnojen ottaminen viivästyy.

Tai sitten asetelman kääntää mahdollisuudeksi. Kun "kotipinnoja" haetaan jo Seinäjoelta, mitä onkaan odotettavissa ehostetulta Keskuskentältä? Vain tekemällä uhkakuvistakin tulee mahdollisuuksia.