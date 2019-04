Pääkirjoitus: Paikallinen peruna maistuu vientituotteeksi



Suomalaiset syövät edelleen perunaa, mutta peruna on saanut rinnalleen paljon vaihtoehtojakin. Erilaiset pastat, riisit ja erikoisuudet kiinnostavat. Vaihtelun ohella ihmisiä houkuttelevat helppous tai perunaruokien kuviteltukin työläys. Keskusteluun nousseet ilmastoasiat ovat omiaan nostamaan perunan suosiota esimerkiksi riisin sijasta.

Ainakin vanhempi sukupolvi tietää, että peruna on parhaimmillaan maukasta, edullista, terveellistä ja kotimaista. Tuottajan näkökulmasta perunan hinta on turhankin edullista.

Valinnanvaraa riittää, sillä kaupoissa on myytävänä monenlaisiin tarkoituksiin sopivia lajikkeita. Myös perunaeinekset ovat yleisiä, ja niitä käytetäänkin paljon helpottamaan arjen ruuanvalmistusta

Kun ostaa perunat perunana, saa tällä alueella nimenomaan paikallista tuotetta. Tiedetään, että rannikon hiekkamultamaat tuottavat hyvää ruokaperunaa.

Kalajoki, Himanka mukaan lukien, on Suomen toiseksi suurin perunapitäjä, ja meidän alueellamme perunaomavaraisuus on näin ollen moninkertainen. Joka viides suomalainen peruna on keskipohjalainen.

Kotimainen peruna on myös vientituote. Viime viikolla lähti Kalajoelta 300 000 kiloa ruokaperunaa Virosta Bulgariaan ulottuvalle alueelle. Perunaa on myyty paljon myös Hollantiin, jossa isot vientipakkaamot välittävät perunaa edelleen Länsi-Afrikan maihin.

Perunaa on kuljetettu vientiin yli 40 tilalta Keski-Pohjanmaalta ja Suupohjasta. Luonnosta Finland Oy:n toimitusjohtaja Antti Kuusisto kertoo, että perunalle on kysyntää myös perunan kasvatuksen suurvallassa Hollannissa viime kesän kuivuuden vuoksi (KP 6.4.). Suosiolle on selkeät syyt: Menekkiä edistävät suomalaisen perunan halpa hinta ja hyvä laatu.

Koko Suomessa viennin kokonaismäärä voi kohota jopa 25 miljoonaan kiloon, mikä on noin 15 prosenttia ruoka- ja ruokateollisuusperunan sadosta. Hienoa, että keskipohjalainen peruna pärjää kilpailussa.