Venäjä-lobbareista lähtevä Esko Aho jättää myös Suomalais-venäläisen kauppakamarin keväällä – "Luontevaa, että jään myös siitä pois"

Ex-pääministeri Esko Aho aikoo luopua jo keväällä myös Suomalais-venäläisen kauppakamarin (SVKK) puheenjohtajuudesta. Aho kertoi Lännen Median haastattelussa joulukuussa, että hän jättää Venäjän-kauppaa harjoittavien isojen suomalaisyhtiöiden perustaman East Officen puheenjohtajuuden keväällä.

SVKK:n puheenjohtajuus on kuluvalla kaudella kytketty East Officen puheenjohtajuuteen.

– On luontevaa, että jään samalla myös siitä pois, Aho sanoo kauppakamarin puheenjohtajuudesta.

Yhdistelmäpuheenjohtajuutta on pidetty SVKK:ssa toimivana mallina, koska se on lisännyt samantapaista toimintaa harjoittavien organisaatioiden yhteistyötä. Lännen Median tietojen mukaan haluja yhdistelmäpuheenjohtajuuden jatkamiseen on, vaikka virallista päätöstä asiasta ei vielä ole tehty.

Kysymys puheenjohtamallista nousee esille sekä East Officen että SVKK:n kevätkokouksissa. Ahon tilalle East Officen puheenjohtajaksi on siirtymässä East Officen toimitusjohtajana toiminut Ilkka Salonen. Hänen tilallaan toimitusjohtajana on puolestaan aloittamassa Stockmannin toimitusjohtajan tehtävät jättävä Lauri Veijalainen.

Salonen ei kommentoi mahdollista tuplapuheenjohtajuutta, koska päätöksiä asiasta ei ole tehty.

Suurten vientiyritysten muodostamana osakeyhtiönä toimivan East Officen tehtävänä on edistää kaupankäyntiä muun muassa tuottamalla tietoa Venäjän taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä. Sen kumppaneita ovat ulkoministeriö ja Elinkeinoelämän keskusliitto. Niillä ei kuitenkaan ole päätäntävaltaa yhtiön asioihin.

SVKK:lla on noin 700 suomalaista jäsentä, joiden joukossa on sekä yrityksiä että organisaatioita. Suomalaisten jäsenten lisäksi SVKK:lla on jäseninään venäläisiä yrityksiä ja organisaatioita. Osa SVKK:n rahoituksesta tulee työ- ja elinkeinoministeriöltä.

Idänkaupan etujärjestöt jättävä Aho toimii jatkossa yhdysvaltalaispankki JPMorganin neuvonantajana. Hän on kertonut haluavansa jatkaa myös Venäjän keskuspankin pääosin omistaman Sberbankin hallinnossa. Sberbank on joutunut EU:n pakotteiden kohteeksi Venäjän Ukraina-politiikan ja Krimin valtauksen takia.