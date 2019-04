Lukijan mielipide: Keskusta on kasvattanut tuloeroja



Tuomo Puumalan tukijat Anneli Palosaari ja Tapio Pajunpää innostuivat haastamaan kansanedustaja Jutta Urpilaista hänen valtiovarainministerikaudestaan. Kyse oli siis ajanjaksosta, jolloin sekä eurokriisi että teollisuuden rakennemuutos laittoivat Suomen talouden tiukoille. Budjettitaloutta sopeutettiin kuudella miljardilla eurolla. Mittavat säästöt toteutettiin ilman pienituloisilta leikkaamista: päinvastoin perusturvaa korotettiin 100 eurolla.

Näissä oloissa valtiovarainministeri Urpilainen oli luomassa Suomelle verolinjaa, jossa huomioitiin sekä kasvu että tulonjako. Vaalikauden suurin veropoliittinen päätös oli yhteisöveron keventäminen 26 prosentista 20 prosenttiin.

Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi, että yhteisöveron alennus oli perusteltua kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta. Jälkikäteen on voitu todeta, että yhteisövero tuottaa enemmän nykyisellä tasollaan.

Myös pienten palkkatulojen verotusta kevennettiin, mikä oli arviointineuvoston mukaan työn teon kannustimien ja tulonjaon kannalta perusteltua. Neuvoston mukaan vaalikauden aikana toteutettujen välittömän verotuksen ja tukien muutokset kokonaisuudessaan tasoittivat tulonjakoa. Siis samaan aikaan kun kansainvälinen talous sakkasi ja budjettia on tasapainotettu, Urpilaisen johtamalla talouspolitiikalla onnistuttiin tutkitusti kaventamaan tuloeroja.

Nyt kun Suomi on päässyt kansainvälisen talouden kasvuun mukaan, Sipilän hallitus ei ole ollut kiinnostunut tuloerojen kaventamisesta. Jopa Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen (HS 8.9.2017) näki tulonjakopolitiikassa tapahtuneen käänteen viime vaalikaudella harjoitettuun politiikkaan verrattuna.

Soste-järjestön raportin (2018) mukaan sosiaalietuuksiin vuosina 2012-2015 tehdyt muutokset olivat pienituloisia suosivia, mutta sen jälkeen kehitys on ollut pienituloisten kannalta kielteistä. Eduskunnan tietopalvelun vuoden 2017 laskelma osoitti, että hallitus kasvattaa tuloeroja vuosina 2015-2018, ja eniten kärsivät pienituloiset.

Laskentatavasta riippumatta Sipilän hallituksen leikkaukset ovat heikentäneet etenkin työelämän ulkopuolella olevien tuloja. Sosiaaliturvaa on leikattu ja asiakasmaksuja korotettu yhteensä noin 700 miljoonalla eurolla. Hallituksen panostukset hyvinvointiin ovat olleet murto-osan siitä. Tämä on mielestäni kaukana oikeudenmukaisesta!

Jo aiemmassa kirjoituksessa esille nostettu sosiaalietuuksien jäädytys on avainasemassa. Siitä ei kuitenkaan tunnu ottavan vastuuta kukaan, vaikka erikseen pyysimme kertomaan, miksi hallituspuolueet ovat pitäneet jäädytystä oikeudenmukaisena. Keskusta puhuu mielellään tulevasta, mutta ei tämän vaalikauden teoistaan.

Tällä vaalikaudella on tapahtunut myös alueellisten erojen kärjistymistä. Erityisesti tämä on näkynyt terveyspalveluissa, kuten STM:n tuore raportti kertoo. Tästäkin Keskusta on ollut hipihiljaa, vaikka aluepolitiikka on ollut perinteisesti heidän osaamisaluettaan.

Tiina Isotalus

Valtuutettu (sd.)

Kokkolan kaupunginvaltuuston 1. vpj.