Jyrki Rantalan vieraskolumni: Festina Lente



Kiiruhda hitaasti. Jos jotain rakas harrastukseni triathlon on opettanut, niin hitaasti kiiruhtamista. Se on pikkupakkokin näillä vuosirenkailla ja harjoitusmäärillä. Pari kertaa olen taivaltanut täyden päivämatkan: uintia 3,8 kilometriä, pyöräilyä 180 kilometriä ja urakan päätteeksi maraton. Lajia ymmärtäviltä sain selkään taputtelua ja pään silittelyä, vähemmän perehtyneiltä kysymykset, montako päivää meni (aikaa kului 10 h 58 min) ja voitinko (olin 417.).

Voittajaolo maalissa olikin kyllä molemmilla kerroilla, ja palkitsevinta viime vuosien aikana opitut uudet taidot: vapaauinnin tekniikka ja housuun pissaaminen pyörän selässä.

Elämästä on tullut monille suoritus, missä tavoitellaan suurempaa onnea, parempaa elämää, paksumpaa lompakkoa, lisää terveyttä, tehokkuutta ja kuolemattomuutta. Elämäntaito-oppaiden kaikkitietävyyden perusteella kaikki hoituu ja elämän aurinko paistaa, kun herää aamuviideltä lenkille, syö vähän hiilihydraattista ja runsasproteiinista ruoka, laittaa lapset erikoiskouluun ja on stressaamatta kaikesta edellisestä.

Aamu-TV:ssä nuori sijoittamisen asiantuntija kehotti laittamaan lapsilisät säästöön, jolloin jälkikasvu on miljonääri ennen eläkeikäänsä. Tunnustan, että koin itsekin joskus huonoa omatuntoa, kun meidän tyttöjen lapsilisät eivät menneet säästöön. Siis huonoa omatuntoa, vaikka rahat ovat menneet elämän muutoksissa ja murroksissa siihen, mihin ne oikeasti on tarkoitettukin eli heidän tarpeisiinsa, harrastuksiinsa ja hankintoihinsa.

Tottakai suosin jo työni puolesta suunnitelmallisuutta ja säästäväisyyttä, mutta rajansa – ja rahansa kaikella. Parikymppiäkin kuukaudessa sivuun laittamalla voi vuoden päästä toteuttaa pikkuhankinnan tai pienen irtioton arjesta. Säästämisen lisäksi harkiten voi – ja pitää – välillä tuhlata elämän pikku nautintoihin: tuhlata tunteita ja tilipussia.

Suorituskeskeinen olen taatusti itsekin, ja työelämässä hyvä kunto on hyväksi, mutta huippukunto voi olla jopa pahaksi. Onnellisuudesta ei saisi tulla pakkomielle. Oman elämänsuunnan ja arvojen kirkkaus valaisee, sillä vailla merkityksellisyyttä ja suuntaa olemme hukassa ja eksyksissä. Välillä on hyvä hidastaa vauhtia ja antaa vierivän kiven kerätä vähän sammaltakin – pitää olla aikaa myös pysähtyä ja nauttia villiruusun tuoksusta.

Yhdysvaltalainen psykologian professori ja tietokirjailija Sonja Lyubomirsky löytää kirjassaan The how of happiness seuraavia yhteisiä piirteitä onnellisille ihmisille: onnelliset ihmiset viettävät paljon aikaa perheen ja ystävien kanssa, ovat kiitollisia siitä, mitä heillä on, auttavat muita ihmisiä, ovat optimistisia tulevaisuuden suhteen, osaavat nauttia tässä hetkessä, harrastavat liikuntaa päivittäin, sitoutuvat tavoitteisiinsa ja omaavat kyvyn päästä kriisien ja takaiskujen yli. Oman elämäni muutosten ja paukkuvien vuosikymppien käännekohdassa totesin oman elämäni välitilinpäätöksessä, että olen onnellinen ja onnekas mies. Elämä on edelleen elämistä varten!

Kirjoittaja on OP Keski-Pohjanmaan toimitusjohtaja.