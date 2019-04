Pietarsaaren uuteen tupakkamuseoon tutustui yli 200 kävijää neljässä tunnissa



Yli 200 vierailijaa tutustui Pietarsaaren uuteen Tupakkamuseoon Strengbergin entisessä tupakkatehtaassa lauantain avajaisissa.

– Tuntuu todella mukavalta, että niin moni tuli tutustumaan museoon, joka nyt taas on oikealla paikallaan, entisessä tupakkatehtaassa, museonjohtaja Carola Sundqvist kertoo.

Tupakkamuseo on auki varauksesta vain ryhmille kevään aikana, mutta kesä- ja heinäkuussa se aukeaa yleisölle tiistaista torstaihin klo 12–16.

– Tupakkamuseo on Suomessa ainoa laatuaan, ja se on tärkeä osa myös Pietarsaaren historiaa. Suunnitelmissa on kerätä tarinoita tupakkatehtaasta sekä tehtaana että työpaikkana, ja tuoda esille sen merkitykstä kaupungin kehityksessä, Sundqvist kertoo.