Lukijan mielipide: Vastaus Tiina Ruotsalalle Kokkolan Chydenian pysäköinnistä



Haluaisin oikaista muutamia Tiina Ruotsalan esittämiä kommentteja liittyen hänen kolumniinsa Keskipohjanmaassa.

Ymmärtääkseni kirjoituksen ydin oli harmitus siitä, ettei kauppakeskus tarjoa ilmaista, lämmintä parkkipaikkaa hänelle hänen työpäivänsä ajaksi, vaikka hän ei työskentele Chydeniassa. Harmin ymmärtää, sillä onhan tämä ollut huomattava etu, joskaan ei perusteltu.

Kauppakeskus Chydeniassa on noin 270 pysäköintipaikka ja vajaa 300 työpaikkaa. Jos kauppakeskuksen työntekijät pysäköisivät kauppakeskuksen parkkihalliin, eivät paikat riittäisi edes Chydenian omille työntekijöille.

Jos vielä keskustan työntekijät ja asukkaat pysäköisivät, niin yksikään Chydeniaan asioimaan tullut ei saisi autoaan halliin. Tämä ei ole tarkoituksenmukaista.

Kirjoituksessa viitataan ylläpitopäällikkömme sanoihin valitettavasti virheellisesti. Hän on toiminut aivan oikein ohjatessaan pysäköintiä sen mukaan, mihin kauppakeskuksen pysäköinnin kuuluu vastata ja mihin ei, jo kiinteistön omistuksen ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Kokkolassa on kaiken kaikkiaan erittäin hyvät pysäköintimahdollisuudet ja niitä on syytäkin hyödyntää, kuitenkin asianmukaisesti ja oikeassa tarkoituksessa. Entisessä kolmen tunnin kiekkoajassa on kiekkoa joutunut siirtämään kesken työpäivän, eikä se liene pysäköinninvalvonnan näkökulmasta säännönmukaista.

Olen harmissani, että yhden henkilön Chydeniaan liittymätön pysäköintimukavuus liitetään kauppakeskuksen toimintaan. Chydenia tarjoaa edelleenkin asiakkailleen maksutonta pysäköintiä lämpimässä hallissa 2 tuntia ja kylmässä hallissa 3 tuntia.

Lisäksi katujen varsilla on pysäköintimahdollisuus.

Kyseenalaistus liikkeiden menestymisestä ei ole mielestäni Kokkolan kaltaisen, yhteen hiileen puhaltavan, kaupunkikulttuurin ilmapiirin mukaista. Kauppakeskus Chydenia liikkeineen on keskustan sydämessä ja toivottaa tervetulleeksi jokaisen kaupunkilaisen ja kauempaakin tulevan kulkuvälineestä ja -tavasta huolimatta.

Juuri siitä tässä pysäköintiuudistuksessa on kyse, mahdollisuus helppoon asiointiin mihin tahansa aikaan päivästä.

Merikukka Salmi

Shopping Centre Manager

Kauppakeskus Chydenia

Trevian Asset Management Oy