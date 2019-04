Lukijan mielipide: Kaustisen hiihtokeskuksen puolesta



Rinnetoimintaa on liki 40 vuotta pyörittänyt Varilan ja Ossi Huntuksen omistama Kaustinen Hiihtokeskus ay, joka omistaa hissit, rakennukset ja kaluston. Vain maapohja on kunnan.

Huntus on jäänyt jo vuosia sitten pois käytännön toiminnasta, avoin yhtiö on tarkoitus lopettaa.

Varila on halukas jatkamaan rinnetoimintaa ja kehittämään sitä uusilla investoinneilla, muttei halua toimia enää vuokramaalla.

Koska valituksen vuoksi maakaupan kohtalo voi olla jopa useita vuosia auki, Varila on täysin ymmärrettävästi ilmoittanut, ettei aio enää jatkaa rinnetoimintaa Puhkiolla, mikäli valitus pysyy oikeudessa.

Valittajien neljästä valitusperusteesta kaksi perustuu selvästi väärään tietoon, väitteisiin kaupanvahvistajan jo hyväksymästä kauppakirjasta ja esikaupan teosta. Kolmas peruste koskee kunnanhallituksen äänestyksen muotoseikkaa, jolla ei ollut varsinaista merkitystä myyntipäätöksen lopputuloksen kannalta.

Valituksen neljäs ja ainoa varsinainen asiaperuste on se, että maakauppaa ei kilpailutettu. Voidaan kysyä, onko oikeudenmukaista kilpailuttaa maakauppa julkisella tarjouskilpailulla, jos maalla melkein 40 vuotta liiketoimintaa harjoittanut yrittäjä haluaa ostaa alueen hinnalla, joka kestää hyvin vertailun alueen keskihintojen ja kunnan tekemien vertailukauppojen valossa?

Edelleen on korostettava, että kunta ei omista Puhkiolla muuta kuin maapohjan.

Valittajien taholta on väläytelty, että Varila voisi jatkaa toimintaa Puhkiolla tarttumalla pitkään, jopa 20 vuoden vuokrasopimukseen euron vuosivuokralla. Käsittämätöntä puhetta ottaen huomioon, että valittajat ovat valituksessaan vedonneet kilpailutuksen puuttumiseen. Jos kilpailutusta pitäisi soveltaa tässä tapauksessa alueen myyntiin, koskisi se yhtä lailla alueen vuokraamista, jos vuokra-aika olisi vähintään 10 vuotta.

Pidämme positiivisena asiana sitä, jos joku yrittäjä on valmis ostamaan kunnasta maata, jolla aikoo kehittää yritystoimintaa. Mutta jotkut tuntuvat pitävän tällaista epäilyttävänä. Puheissa on jopa peloteltu, että yrittäjä ostaisi maan täysin muuhun käyttötarkoitukseen. Realismina on kuitenkin todettava, että aluetta on hyvin hankala, jopa mahdotonta, käyttää muuhun kuin nykyisenlaiseen toimintaan kaavasta johtuen.

Ikävintä tässä kuviossa on se, että olemme valituksen johdosta tilanteessa, jossa yli maakuntarajojen tärkeä, varsinkin lapsia ja nuoria koskeva liikuntapalvelu uhkaa loppua kunnastamme.

Käsittämättömintä on, että käytännössä se tapahtuu seitsemän kunnanvaltuutetun toiminnan seurauksena.

Omien sanojensa mukaan valittajat, joiden joukossa on jopa kaksi eduskuntavaaliehdokasta, ovat muka huolissaan rinnetoiminnan jatkuvuudesta. Teot eivät kyllä tässä pidä yhtä sanojen kanssa.

Kaustisen Keskustan valtuustoryhmä:

Anttila Toni, Hanhikoski Juha, Koskinen Jouni, Känsälä Kai-Eerik, Lillsund Anne, Mäkelä Antti, Paavola Vesa, Peltoniemi Toni, Penttilä Sanna, Puumala Katri, Seppä Eija, Tuomela Helinä, Ukskoski Kai, Uusivirta Sanna, Varila Tero