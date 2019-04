Lukijan mielipide: Keskusta rikkoi yhteisen koulutuslupauksen



Keskustan ex-toiminnanjohtaja Erkki Hänninen käytti kirjoituksessaan (KP 8.4.2019) kovaa kieltä ja lähti nimittelemään entisiä ministereitä. Jokainen valitsee tyylilajinsa, mutta itse haluan puhua asiasta – eli Juha Sipilän (Kesk.) hallituksen tekemistä massiivisista koulutussäästöistä.

Julkisen talouden säästöjä on jouduttu tekemään monissa hallituksissa. Se on selvä. Viime hallituskaudella (2011 –2015) koulutussäästöt olivat 773 miljoonaa euroa. Niitä pyrittiin tekemään rakenteellisina uudistuksina, jotta koulutuksen taso ei heikkenisi. Tämän on Tuomo Puumalakin myöntänyt (29.5.2015).

Tiedettiin, että lisäsäästöt iskisivät koulutuksen tasoon, minkä vuoksi kaikkien puolueiden puheenjohtajat lupasivat 2015 eduskuntavaalien alla, että koulutuksesta ei enää leikata. Juha Sipilä esiintyi kylttien kanssa, jossa luki ”koulutuksesta ei leikata”. Tuomo Puumala julisti, että ”koulutusleikkauksille on pantava piste.”

Kun vaalit oli pidetty, keskusta rikkoi nämä lupaukset. Tuomo Puumala johti hallitusneuvotteluissa koulutuksen ja osaamisen työryhmää. Hänen johdollaan hallituspuolueet siis jo hallitusneuvottelupöydässä päättivät olla välittämättä yhteisestä koulutuslupauksesta. Keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset eivät ryhtyneet tekemään koulutuksen kunnianpalautusta, vaan alkoivat heikentää sitä kovalla kädellä.

Sipilän hallitus on leikannut koulutuksesta 839 miljoonaa euroa. Kun suureen ääneen tehdyt lupaukset rikotaan rajusti, se antaa silmälasit lukea keskustan lupauksia myös näissä vaaleissa. Eli se uskoo, ken tahtoo.

Nyt puhutaan kauniisti eläkkeistä, vaikka Sipilän hallitus jäädytti kansaneläkkeen indeksikorotukset. Nyt puhutaan kauniisti sosiaaliturvasta, vaikka Sipilän hallitus teki yli 700 miljoonan leikkaukset pienituloisten ihmisten toimeentuloon. Nyt puhutaan kauniisti peruspalveluista, vaikka Sipilän hallitus leikkasi noin 850 miljoonaa euroa peruspalveluiden valtionosuuksista.

Rainer Smedman

Filosofian tohtori