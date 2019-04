"Aikaa ja energiaa pitää olla kotiinkin." Kaarron Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kaarto sanoo, että kahdeksantuntinen työpäivä riittää



Next

Mikko Kaarron johtama Kaarron Rakennus Oy on rakentanut Ylivieskan Kassisenraitin kerrostalot. Tontille rakennetaan vielä kolme taloa lisää.

Mikko Kaarron johtama Kaarron Rakennus Oy on rakentanut Ylivieskan Kassisenraitin kerrostalot. Tontille rakennetaan vielä kolme taloa lisää.

Kaarron Rakennus Oy:n toimitusjohtaja Mikko Kaarto hoitaa aamupäivisin to do -listalla olevia tehtäviä. Silloin hän ei vastaa puhelimeen, vaan vastaajaviesti kertoo Kaarron vastaavan puheluihin kello 12:n ja 16:n välillä. Silloin hän on tavoitettavissa.

– Rutiinihommat pitäisi pystyä tekemään puolessa työajasta, ja lopun työajan käytän asioiden kehittämiseen, Kaarto sanoo.

Toimitusjohtaja pitää kiinni siitä, että kahdeksan tunnin työpäivä riittää eikä viikonloppuisin tarvitse tehdä töitä.

– Sen takia, että sitä väsähtää muuten eikä väsymistä itse huomaa, Kaarto sanoo.

Väsähtämisen jaksoja voi silti tulla, mutta ne rasittavat vähemmän, kun päivittäinen työaika pysyy hallinnassa.

– Työn ei pidä olla itse tarkoitus elämässä. Perhe on ykkönen ja omaa vapaa-aikaa pitää löytyä sopivassa suhteessa.

Perheeseen kuuluu avopuoliso Heidi Nuojua, poika Max sekä neljä koiraa, jotka vaativat lenkeillä käyntiä. Viime kesänä syntynyt poika on nyt yhdeksän kuukauden ikäinen.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Aikaa ja energiaa pitää olla kotiinkin. Jos on väsynyt, ihminen ei ole silloin aidosti läsnä.

On ihmisiä, joille työskenteleminen on kaikkein tärkeintä elämässä , mutta Kaarron mielestä kannattaa ajatella ajatella tarkkaan, miten aikansa jakaa. Kun toimii näin, on työntekokin mukavampaa.

Kaarto miettii ajankäyttöään ympyränä, jonka hän jakaa eri osa-alueisiin. Perhe, työ, harrastukset, nukkuminen jne.

– Jos osa-alueista jotain häviää, se ei ole niin iso osa elämää ja vaikea täyttää, hän neuvoo.

Vapaa-ajallaan Kaarto harrastaa lentämistä ja kuntosalilla käyntiä. Hän on Kalajokilaakson Ilmailukerhon puheenjohtaja ja yksi alueen palolentäjistä.

Mikko Kaarron johtama Kaarron Rakennus Oy on rakentanut Ylivieskan Kassisenraitin kerrostalot. Tontille rakennetaan vielä kolme taloa lisää. Päivi Savela

Mikko Kaarto on johtanut Kaarron Rakennus Oy:ta vuodesta 2006 lähtien. Kun hän valmistui Oulun seudun ammattikorkeakoulusta, isä sanoi, että jatka sinä tästä.

Sen jälkeen Armas Kaarto ei ole puuttunut nuoren toimitusjohtajan töihin mitenkään.

– Isä teki itse työnjohtamisenkin sekä paljon fyysistä työtä. Hän sanoi, että tee sinä eri tavalla, keskity yrityksen rakentamiseen, Kaarto sanoo.

Näin Mikko Kaarto on tehnytkin. Kaarron rakennus oli aiemmin rakentanut etupäässä rivitaloja, tavoitteeksi otettiin kerrostalon rakentaminen.

Sen jälkeen rakennusliike on rakentanut useita kerrostaloja, seurakuntakeskuksen, terveyskeskuksen sekä remontoinut muun muassa kylpylän. Ylivieskassa Kassisenraitilla on valmiina kolme vaaleaa kerrostaloa, ja jokirantaan mahtuu vielä kolme kerrostaloa lisää.

– Kassisen tontti oli ykköshaave, Kaarto sanoo.

Kassisenraittia vastapäätä sijaitsee kirkkomaa. Siellä on rakennusliikkeen seuraava rakennusprojekti, Ylivieskan uuden kirkon rakentaminen.

– Uudesta kirkosta tulee kyllä hieno. Tuleville sukupolvillehan sitä rakennetaan, Kaarto sanoo.

Kaarron Rakennus Oy ja Antti Rantalan johtama Rave Rakennus Oy muodostavat Kotikirkon rakentajat -yhteenliittymän. Työt on jaettu kahden rakennusliikkeen kesken, lisäksi ryhmittymään kuuluvat HSK Sähkö ja Are Oy.

– Se ei ole pelkkä rakennusprojekti vaan meidän kotikirkko, josta meidät todennäköisesti kannetaan jalat edellä ulos. Se on projekti, josta haluan olla ylpeä.

Johtamista Mikko Kaarto on opiskellut oululaisen Seppo Hoffrénin konsulttitoimiston järjestämässä toimitusjohtajakoulussa. Kyse ei ole virallisesta ammattitutkinnosta. Koulutus järjestettiin kahden päivän jaksoina vuoden ajan, ja koulutuspäivien väliajoilla tehtiin annettuja tehtäviä.

Koulutuspäivät olivat tiivitä, joten Kaarto piti huolen, että hänelle jäi jokaisesta koulutusjaksosta mieleen yksi hyvä idea. Mukaan tarttui kaksi asiaa, joita hän hyödyntää edelleen työssään.

Toinen on visio siitä, mitä hän haluaa tavoitella seuraavien viiden vuoden aikana. Kaarto laittoi paperille vision, joka sisältää tavoitteet, liikeidean ja yrityksen imagon.

Toinen tärkeä dokumentti ovat yrityksen tunnusluvut excel-taulukkona ja kaavioina.

– Tästä on ollut hirveästi hyötyä, sillä tästä näkee tärkeät luvut, joita pitää seurata.

Kolmas tärkeä asia on benchmarkkaus eli muiden yritysten toimintatapojen seuraaminen.

– Miksi yrittää keksiä kaikki uudestaan, kun muut ovat keksineet hyviä tapoja toimia. Kun tekee oikeita asioita, pääsee eteenpäin.

Kaarron rakennusliikkeessä on vapaa johtamisjärjestelmä. Työnjohtajat johtavat työntekijöitä, ja toimitusjohtajan tehtävä on näyttää, mihin ollaan menossa ja miten yrityksessä toimitaan.

– Kaikki on sovittu yhteisesti ja siitä on toimintaohje paperilla, Kaarto sanoo näyttäen ohjetta, jossa on mainittu mm. työajat ja kahvitaukojen pituudet.

Kaarto on sitä mieltä, että avoin ja reilu johtaminen toimii nykyaikana parhaiten.

– Pääsee parempaan lopputulokseen, kun on selkeä työnjako ja fair play. Jos on ohjeet, niin niitä noudatetaan. Niitä voidaan myös yhdessä muuttaa.

Ongelmia voi tulla silti ja johdon tehtävä on niiden ratkaiseminen.

– Kuunteleminen on hyvää johtamista, ja sitä pitää jatkuvasti opetella lisää, Kaarto miettii.

Pitäisi osata myös myöntää, ettei itse ole aina oikeassa. Myös virheen tekeminen pitää uskaltaa myöntää.

– Ei voi olla hyvä johtaja, jos on aina oikeassa.