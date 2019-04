Eksoottinen mandariinisorsa eksyi Kokkolaan – Suntin varrella tepastellut lintu on jo kevään toinen harvinainen havainto Keski-Pohjanmaalla

Aasiasta Eurooppaan tarhalintuna levinnyt värikäs sorsa on harvinainen ilmestys, eikä sitä ole tavattu tänä keväänä vielä Kirkkonummea pohjoisempana.

Mandariinisorsa on eksoottinen ilmestys lumisessa maisemassa. Komea koirasyksilö tavattiin eilen Suntin varrelta.

Aasialaisen linnun alkuperäinen pesimäalue on Kiinassa ja Japanissa. Euroopassa karanneet häkkilinnut ovat muodostaneet pesimäkannan. Suomessa pesimäkantaa ei kuitenkaan ole koskaan ollut.

Kokkolasta ja lähialueelta mandariinisorsasta on Keski-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen mukaan kaikkiaan kymmenkunta havaintoa.

Lintuharrastaja Toni Uusimäki kertoo, että ensimmäinen havainto on vuodelta 1982 Halsualta.

– Edellisen kerran mandariinisorsa on nähty kaksi vuotta sitten Haapajärvellä ja Kokkolassa. Kaikki tänne eksyvät ovat kuitenkin yksittäisiä tapauksia. Lintu ei ole luonnonvarainen Euroopassa, mutta sen verran niitä pesii, ettei sitä enää tarhakarkulaiseksikaan luokitella.

Uusimäen mukaan Englannissa mandariinisorsa on kohtuu yleinen puistolintu. Se syö muiden sorsien tavoin kasvisruokaa.

Koiraslintu on helppo tunnistaa muiden sorsien joukosta: Oranssinsävyisessä höyhenpeitteessä on mustia ja valkoisia juovia, silmän yläpuolella on valkea läikkä ja selässä kaksi sulkaa, jotka törröttävät soidinasussa pystyssä.

Vielä kaksi vuotta sitten Iltalehti kertoi mandariinisorsa-havainnon yhteydessä, että lintuja havaitaan Suomessa vuosittain vain muutamia. Birdlifen mukaan havainnot ovat kuitenkin yleistyneet, ja vuodelta 2017 lintuharrastajien keskusjärjestön tietoon tuli yhteensä 50 havaintoa. Tosin osa niistä on tehty samoista yksilöistä.

Tänä keväänä mandariinisorsa on tavattu aiemmin jo ainakin uudellamaalla Raaseporissa ja Kirkkonummella viime viikolla, mutta sen pohjoisempaa havaintoja ei ole kirjattu lintuharrastajien käyttämään havaintoluetteloon Tiiraan.

Mandariinisorsa houkuttelee usein paljon kiinnostuneita näyttävän värityksensä vuoksi, mutta lintuharrastajat muistuttavat, ettei turhaa häirintää ja kuvausta pidä harrastaa.

Mandariinisorsa ei ole kevään ainoa harvinaisuus Keski-Pohjanmaalla.

Kruunupyyssä nähtiin maaliskuun lopussa mustapäätasku. Kyseessä oli vasta kuudes havainto kyseisestä linnusta alueella. Samalla havainto oli aikaisin.

Keski-Pohjanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä muistutetaan, että lintujen ruokintaa kannattaa jatkaa vielä kylmän ajan yli.