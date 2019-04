Harvinainen Mandariinisorsa eksyi Suntin varrelle

Lukijan vinkki

Mandariinisorsa on eksoottinen ilmestys lumisessa maisemassa. Komea koirasyksilö tavattiin eilen Suntin varrelta.

Aasialaisen linnun alkuperäinen pesimäalue on Kiinassa ja Japanissa, mutta Euroopassa pesii tarhakarkulaisia pieninä luonnonvaraisina pesimäkantoina.

Koiraslintu on melko helppo tunnistaa muiden sorsien joukosta: Koiraan oranssinsävyisessä höyhenpeitteessä on mustia ja valkoisia juovia, silmän yläpuolella on valkea läikkä ja selässä kaksi sulkaa, jotka törröttävät soidinasussa pystyssä. Lintu istuu usein puissa, mutta muuten se on tavoiltaan sorsamainen.

Vielä kaksi vuotta sitten Iltalehti kertoi mandariinisorsa-havainnon yhteydessä, että lintuja havaitaan Suomessa vuosittain vain muutamia. Birdlifen mukaan havainnot ovat kuitenkin yleistyneet, ja vuodelta 2017 lintuharrastajien keskusjärjestön tietoon tuli yhteensä 50 havaintoa. Tosin osa niistä on tehty samoista yksilöistä.

Tänä keväänä mandariinisorsa on tavattu aiemmin jo ainakin uudellamaalla Raaseporissa ja Kirkkonummella viime viikolla, mutta sen pohjoisempaa havaintoja ei ole kirjattu lintuharrastajien käyttämään havaintoluetteloon Tiiraan.

Madariinisorsa houkuttelee usein paljon kiinnostuneita näyttävän värityksensä vuoksi, mutta lintuharrastajat muistuttavat, ettei turhaa häirintää ja kuvausta pidä harrastaa.