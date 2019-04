Keskipohjanmaa 50 vuotta sitten: Huumeita ei ole tavattu Kokkolassa



Huumausaineongelmasta on Kokkolassa ainakin toistaiseksi vältytty, sillä sen kummemmin poliisin kuin sosiaaliviranomaistenkaan tietoon ei ole tullut yhtään tapausta. Huhuja tosin on molempien korviin kantautunut, mutta tutkimukset eivät ole tuoneet huhuille minkäänlaista vahvistusta.

Sosiaalijohtaja Mikko Heikkilä pitää tilannetta erittäin onnellisena, sillä toimistolle ei tosiaankaan ole tullut yhtään huumausainetapausta käsiteltäväksi. Huhujahan tällaisen asian ympärillä luonnollisesti nopeasti liikkuu, sillä huumausaineista on viimeaikoina puhuttu varsinkin Helsingissä paljon ja siellähän tilanne onkin huolestuttava.

Rikoskomisario Juhani Korhonen toteaa, että Kokkolassa ei ole tavattu vielä yhtään huumausainetta tai huumausaineen väärinkäyttäjää. Kaupungissa on kuitenkin runsaasti huhuja liikkeellä, mikä on myös poliisin tiedossa ja tämän johdosta on suoritettu eräitä toimenpiteitä, mutta huumausaineen väärinkäyttöä ei ole todettu.